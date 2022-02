Trinity Rail Sabinas contrata a locales pero surte afuera

SABINAS, COAH.- Si bien la empresa Trinity Rail Sabinas privilegia la mano de obra local, castiga a la proveeduría local, ya que la mayoría de sus proveedores son empresas de otros municipios de Coahuila o de Estados Unidos.

Apenas una o dos empresas locales se han logrado colocar dentro de su padrón, dijo el comerciante del ramo metal mecánico y refacciones, Remberto Hernández Cárdenas.

Tras el anuncio realizado por la empresa de que ampliaría su planta laboral en sus industrias en Monclova y Sabinas, se auguraron buenos tiempos en materia económica para la región, dijo el entrevistado, pero solo en mano de obra, porque sus insumos no los adquieren en la localidad, salvo cosas urgentes aun y cuando se tiene la capacidad en diversos comercios para darles el servicio.

El entrevistado dijo que muchos de los proveedores de Altos Hornos de México o en sí, del grupo GAN, tras la crisis que se vive en dicho consorcio, han buscado otras opciones para ofertar sus productos, si bien algunos lo han hecho en el ramo del carbón, otros lo han buscado en Inmagusa o Trinity, sobre todo por el área metal mecánico.

La situación que se atraviesa es grave para este ramo del comercio dijo Hernández Cárdenas, sobre todo porque teníamos muchos años trabajando con el Grupo Acerero del Norte, era uno de nuestros principales clientes, ahora te compran algo, sí, pero te deben más, y pues abonan pero también te requieren poco.

Se está batallando para que nos paguen, la deuda tiene ya varios años y sin duda alguna eso afecta la economía de la región, y pues al buscar otras alternativas te das cuenta de que no encajas en los sistemas de proveeduría de otras empresas y no porque no puedas atender su demanda, simplemente son otras políticas.

“Hay comerciantes que ya se han ido a la quiebra por situaciones, se ha ido perdiendo empleo también, y en el caso de Trinity, pues si anunciaron contratación de mano de obra, pero solo de mano de obra”, concluyó.