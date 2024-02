UAdeC: toma protesta Octavio Pimentel, un rector ‘de menos traje y más jeans’

En presencia del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , conformado por docentes, directivos, investigadores y estudiantes de las unidades norte, centro, sureste y laguna, Salvador Hernández Vélez, ex rector, tomó protesta a Octavio Pimentel Martínez , quien ocupará el cargo durante el periodo 2024-2027.

En su palabra, el ex rector Salvador Hernández Vélez manifestó una elección válida y con ello el otorgamiento d el cargo como rector a Octavio Pimentel Martínez, a quien se le tomó protesta al frente de la comunidad universitaria.

Afirmó que vienen tiempos de cambio y recordó que “el 31 de enero se realizó un ejercicio democrático y libre que registró la participación de más del 80 por ciento de la comunidad académica, y la comunidad alzó la voz para elegir la titularidad de la rectoría”.

“Representa para mí el más alto valor de mi vida personal el que la comunidad universitaria me haya otorgado la confianza en este proceso electoral que vivimos, me siento orgulloso del sistema electoral de la UAdeC, ejemplo a nivel nacional dentro de las universidades públicas, donde se votó libremente y todos los votos tienen el mismo valor”, expresó.

También reconoció que “hay demandas universitarias que hay que reforzar y hacer las modificaciones pertinentes para tener un sistema de elección más plural, más abierto y con plena autonomía universitaria, desde hoy les digo que hacia allá caminaremos”.

Aseguró que una de sus estrategias será la de “usar menos traje y más jeans”, y visitar cada escuela y facultad o centro de estudios para fortalecer y generar las necesidades que se requieran.

Asimismo, dijo que “quien se mete con uno se mete con la manada”, y también se dirigó a quienes no votaron por él: “A quienes no me favorecieron con su voto, desde hoy les digo que trabajaré cada día arduamente para ganarme su confianza, habiendo siempre de escucharlos y atender cada una de sus demandas”.

Se comprometió a dar resultados, a enfocarse en la planificación de un plan de trabajo que se consolidará con acciones y, por otro lado, mejorar la situación económica y financiera de la Universidad.

Agradeció “desde lo más profundo de su corazón” a la comunidad universitaria por su confianza: “No les voy a fallar, habré de corresponderles con responsabilidad y compromiso, con unidad y transparencia, abierto siempre al diálogo, a la crítica constructiva y a la universalidad del pensamiento”.

GOBERNADOR DE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó su compromiso y apoyo para con la Universidad Autónoma de Coahuila.

“Gracias por recibirnos en la casa de los lobos, expresar una felicitación al nuevo rector Octavio Pimentel, felicidades por el proceso que se vivió en paz y con tranquilidad. Es un gran logro que conlleva una gran responsabilidad, la mejor manera de honrar la confianza de la gente cuando somos electos, es cumpliendo, me da gusto escuchar tu mensaje que se enfoca en eso. Aquí hay que sumar, hay que escuchar a la comunidad universitaria porque yo estoy seguro de que se va a poder concretar grandes proyectos para esta institución”, expuso el gobernador.

Insistió en que “se continuará respetando la autonomía de la Universidad, pero también se continuará trabajando en equipo, pues la Universidad Autónoma de Coahuila construye el futuro de miles de jóvenes y si un estado, una ciudad, un país, tiene una juventud echada para adelante tiene garantizado el éxito”, expresó.

“Es impresionante la cantidad de empresas extranjeras que quieren invertir, y uno de los factores más importantes que ve un inversionista es el recurso humano, incluso Coahuila es famoso a nivel nacional porque aquí nació el modelo del trabajo conjunto entre la academia y las empresas para llegar a modelos de competitividad”, explicó.

Jiménez Salinas se dirigió al ex rector Salvador Hernández Vélez, a quien felicitó por el trabajo desempeñado durante su gestión y le reiteró la invitación para sumarse a su equipo de trabajo.