Uber Motos en ‘laguna legal’ de la Ley Estatal del Transporte, indica abogado

El presidente del Foro Profesional de Abogados en Saltillo, Xavier Laureano Valdés, confirmó que la prestación de servicios de transporte de personas en moto a través de aplicaciones digitales está en un limbo legal.

Mencionó que, al no estar específicamente prohibidas en la Ley Estatal de Transporte, estas no se encuentran bajo ninguna prohibición para poder operar dentro de las aplicaciones como Uber Moto.

“Si ellos lo están haciendo y lo están proponiendo, pues debe estar reglamentado. Es decir, en otras ciudades lo está y existe, pues un principio marca que si no está dentro de la ley en específico, ellos lo pueden hacer”, declaró Laureano Valdés.

La ley estatal, en su capítulo 7, artículo 100, establece algunas de las obligaciones que tienen los vehículos que van a prestar servicio a través de aplicaciones para traslados entre particulares.

“Contar con las medidas y características propias de al menos un auto sedán, aire acondicionado, frenos antibloqueo, cinturones de seguridad para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, todos funcionales”, menciona la ley.

Sin embargo, al no ser mencionadas específicamente, las motocicletas en las aplicaciones, en términos de la ley, simplemente no están reglamentadas, lo que les permite realizar las acciones que Uber Moto genera a partir del pasado miércoles, según señala el abogado.

“Este no es un trabajo ilegal, tampoco va en contra de la moral ni en contra del derecho, es decir, no hay una ley que diga que las motos no pueden trasladar personas”, mencionó el presidente del Foro Profesional de Abogados en Saltillo.

Confirmó que, en caso de ser necesario, será el Congreso del Estado quien deba modificar las leyes para salvaguardar la integridad de las y los coahuilenses y tratar de no afectar tampoco la economía.

“La ley tendría que sufrir una modificación, y aquí quien debería interpretar y hacer la aplicación en su momento, pues sería la autoridad de transporte en el estado. La ley se va actualizando conforme se necesita, conforme va evolucionando la sociedad, y yo creo que es un servicio necesario para todos los ciudadanos, pues es más rápido moverse en una moto que en un vehículo de cuatro ruedas”, señaló Xavier Laureano.