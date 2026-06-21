Unen esfuerzos para reconstruir el hogar de 'Pilo' tras devastador incendio en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un acto de solidaridad, el tercer regidor de Ramos Arizpe, Tereso Agustín Medina López, junto con organizaciones civiles, entregó apoyos a una familia que perdió su patrimonio tras un incendio registrado hace algunos meses en la capital industrial de Coahuila. La ayuda busca que “Pilo”, un hombre con discapacidad, y tres familiares de la tercera edad puedan comenzar a levantar nuevamente su hogar, luego de que el fuego consumiera por completo las habitaciones donde vivían.

”Nos unimos a la causa de nuestro compañero Pilo, que lamentablemente perdió su hogar en un incendio hace un tiempo. Decidimos apoyarle con 400 blocks”, expresó Medina López. Actualmente, los cuatro adultos mayores viven en condiciones sumamente precarias. De acuerdo con el regidor, permanecen en un pequeño tejabán improvisado y expuestos a las altas temperaturas y a las inclemencias del clima.

”Nos hicieron llegar una fotografía donde se observa que están durmiendo en un tejabancito, prácticamente a la intemperie”, lamentó el funcionario. La donación fue posible gracias a la colaboración entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la asociación Acción Revolucionaria de Coahuila (ARDEC), encabezada por Antonio Trejo.

”Queremos que puedan construir un cuartito o quizá dos, dependiendo de hasta dónde alcancen estos 400 blocks”, comentó Medina López sobre el destino que tendrá el material entregado este domingo. El apoyo forma parte de un programa permanente de block a bajo costo que se impulsa en Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga. Sin embargo, en este caso, explicó el regidor, la prioridad fue atender una necesidad urgente.

”Nos enteramos de esta situación cuando estábamos llegando a la Presidencia. En una de las primeras notas de la mañana vimos que se le había consumido el hogar y desde entonces buscamos la manera de ayudar”, recordó. Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando este tipo de acciones sociales en beneficio de personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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