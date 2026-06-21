Fortalece Ramos Arizpe al campo mediante proyectos elegidos por sus habitantes

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    Fortalece Ramos Arizpe al campo mediante proyectos elegidos por sus habitantes
    Las comunidades ejidales de Ramos Arizpe definieron directamente las obras y proyectos prioritarios para sus localidades. CORTESÍA

Ramos Arizpe desarrollo rural participativo mediante el programa “En el Campo Tú Decides”

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el primer semestre de 2026, el programa “En el Campo Tú Decides” se consolidó como un mecanismo de participación ciudadana orientado al fortalecimiento del desarrollo rural en Ramos Arizpe, al permitir que las comunidades ejidales definan de manera directa las obras y acciones prioritarias para atender sus principales necesidades.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino impulsó proyectos de infraestructura y mejoramiento de servicios básicos en diversas comunidades rurales, privilegiando aquellas iniciativas de mayor impacto social y beneficio colectivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-crecimiento-con-bienestar-y-orden-urbano-AF21535665

Como resultado de este esquema de participación, durante los primeros seis meses del año se concretaron obras para fortalecer el suministro de agua potable en comunidades como San Juan de Amargos, La Tortuga, Landeros y Rancho Nuevo. En esta última, 41 familias fueron beneficiadas con la instalación de una nueva línea de conducción, infraestructura que permitirá garantizar un abastecimiento más eficiente y continuo del vital líquido.

Asimismo, cada comunidad determinó el destino de los recursos asignados conforme a sus necesidades particulares. En San Juan de Sauceda se aprobó la adquisición de un tractor agrícola y un arado para fortalecer la productividad del ejido, mientras que en San Antonio de Acatita se priorizó la construcción de una explanada comunitaria destinada a fomentar la convivencia social, preservar las tradiciones locales y generar oportunidades de desarrollo económico.

Estas acciones se complementan con programas permanentes orientados al fortalecimiento del sector rural, entre los que destacan la entrega de semilla forrajera, la preparación de tierras agrícolas y el programa de aves de traspatio. Tan solo durante el presente año, esta estrategia ha permitido la distribución de seis mil pollitas ponedoras, contribuyendo al fortalecimiento de la economía familiar y a la seguridad alimentaria de las comunidades beneficiadas.

De igual manera, la administración municipal mantiene la entrega de apoyos alimentarios y el servicio de transporte escolar para estudiantes de localidades alejadas, con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias del área rural.

$!El programa “En el Campo Tú Decides” consolidó durante el primer semestre de 2026, destacó el Alcalde.
El programa “En el Campo Tú Decides” consolidó durante el primer semestre de 2026, destacó el Alcalde. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha reiterado que el fortalecimiento del campo continuará siendo una de las prioridades de su administración, mediante la implementación de políticas públicas y programas que impulsen la infraestructura, la productividad y el desarrollo equilibrado entre las zonas urbana y rural del municipio.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, destacó que uno de los principales atributos del programa radica en que las inversiones públicas responden directamente a las decisiones de los habitantes de las comunidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-tu-escuela-tu-eliges-fortalece-autonomia-educativa-en-ramos-arizpe-MF21536028

“El desarrollo del campo comienza cuando escuchamos a su gente. Cada obra entregada durante este semestre fue elegida por quienes viven todos los días en estas comunidades y conocen mejor que nadie sus necesidades. Esa participación nos permite invertir con mayor responsabilidad y llevar soluciones que realmente transforman la vida de las familias rurales”, señaló.

A través de este modelo de participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fortalece el desarrollo integral de las comunidades ejidales y promueve una gestión pública orientada a atender las necesidades reales de la población rural.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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