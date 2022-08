“Ven la tempestad y no se hincan”, “no permitan la destrucción de los bosques” y “van a destruir lo que nos queda”, son solo algunas de las miles de reacciones de ciudadanos que a través de redes sociales rechazan el proyecto de una “mini ciudad” en los límites de Arteaga y Nuevo Léon.

“Si dejamos que sigan destruyendo áreas boscosas pronto estaremos como Nuevo León”, dijo un usuario de nombre Héctor, tomando como contexto la actual sequía y desabasto de agua que aqueja al vecino estado.

En tanto, otra mujer llamada Rocío, compartió una postura similar al comentar: Ven la tempestad y no se hincan. ¿De qué sirve ganar tanto dinero si no tienen conciencia ambiental?. Vaya que no es de título, son valores”.