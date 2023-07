Vecinos denuncian intento de ‘nogalicidio’ al norte de Saltillo; vertieron aceite quemado a la raíz para asesinarlo

Activistas ambientales y colonos de los sectores Los Angeles y Jardín , pidieron al Municipio de Saltillo asignar una patrulla para que, en forma permanente, vigile que el nogal centenario que está en medio de la calle Sauce no sea dañado, luego de que en días pasados personas desconocidas vaciaran aceite quemado en la raíz con la intención de “quemarlo” y obligar a derribarlo.

“Sí hay solución, no se vale que el interés particular afecte todo alrededor. Vamos a cuidar que no suceda esto, sobre todo en la noche, porque lo hicieron con toda intención”.

Ramón Steel, de la colonia Los Angeles, señaló que es clara la intención de obligar al retiro del árbol, lo que favorecería el acceso y salida al edificio de departamentos. Indicó que desde que inició el proyecto el arroyo fue entubado, y ahora, cuando llueve, hay inundaciones en la calle.