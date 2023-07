Vecinos se reúnen para evitar poda de nogal en colonia de Saltillo

Cerca de 20 ciudadanos se reunieron en el nogal que está en medio de la calle Sauce para exigir a las autoridades municipales que no corten el árbol. Vecinas y miembros activistas del colectivo Ciudadanía MX se dieron cita la tarde de este sábado 22 de julio, luego de una convocatoria emitida a través de redes sociales.

En días recientes, vecinos de las colonias Jardín y Los Ángeles declararon que hay intenciones de derribarlo para dar paso a un desarrollo de departamentos.

En ese sentido, un ciudadano de nombre Saíd Martínez emitió una convocatoria de firmas a través de la plataforma Change.org, la cual reunió más de 2 mil 500.

Al respecto, esta semana, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Saltillo aseguró que no hay intenciones ni peticiones de cortar el árbol. En el lugar, los asistentes se abrazaron al árbol de manera simbólica, además de limpiar el área colindante.

Al interior del árbol, los activistas encontraron un líquido oscuro parecido al aceite quemado, argumentando que se le colocó para sacarlo y tener justificación de cortarlo posteriormente.

María Guadalupe Garza, vecina de la colonia Los Ángeles, expresó su oposición al corte del árbol, argumentando que es un ícono entre ambas colonias.

“Queremos decir que no sean miserables, dice el gobierno que no quiere hacer nada y, sin embargo, el árbol está en sus partes huecas lleno de aceite quemado”, declaró Garza. “No es justo lo que están haciendo, no nos van a ver la cara de tontos. Es un árbol que nosotros amamos porque es nuestro punto de referencia en esta zona”.

Por su parte, Araceli Romero, perteneciente a Ciudadanía Mx, aseguró que es importante la permanencia de ese y otros árboles para el combate del cambio climático, además de dar respiro a una zona de alta contaminación en el aire.

Además, Daniela, de 10 años y quien formó parte de la manifestación acompañando a su abuela, vecina de la colonia Los Ángeles, declaró que “no es justo” que quiten el árbol y que le preocupa que lo quieran secar por dentro.