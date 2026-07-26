Vehículos de carga provocan el 100% de los accidentes en Los Chorros: PC Arteaga

El funcionario explicó que los vehículos pequeños suelen llevarse la peor parte durante estas colisiones debido a la diferencia de dimensiones. Pese a la congestión generada en la caseta de Puerto México, la circulación fue restablecida cerca de la medianoche.

Los vehículos de carga de grandes dimensiones provocan casi la totalidad de los percances viales en el tramo de Los Chorros, advirtió Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga , tras la reapertura de la vía luego de un reciente accidente.

“Desgraciadamente, aquí, cuando ocurre un accidente, no son los vehículos pequeños los que los ocasionan, sino los vehículos de grandes dimensiones, como los tráileres”, declaró el director al señalar que las estadísticas apuntan al transporte de carga.

Ante los cuestionamientos sobre la ubicación de la rampa de emergencia, Martínez Mata aclaró que no cuenta con el perfil para determinar un reacomodo vial, además de señalar que la geografía del tramo complica la instalación de infraestructura de este tipo en otros puntos.

“No puedes instalarla porque no hay acotamientos ni lugares para poderla colocar, ya que de ahí a llegar a la gasolinera de Carbonera no hay un sitio donde la puedas poner”, precisó sobre las limitaciones técnicas de la vía.

En temas de prevención de incendios forestales durante la actual temporada vacacional, el titular reportó saldo blanco gracias a la rápida intervención de las autoridades locales en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, la CONAFOR y propietarios de predios.

Martínez Mata destacó que las recientes precipitaciones en la sierra han ayudado a disminuir la sequía en la zona; sin embargo, advirtió que la vegetación generada se convertirá en material combustible acumulado para el próximo ciclo de frentes fríos.

Respecto a los reportes de paseantes desorientados en la sierra, como el caso reciente en La Marta, el director descartó que se tratara de personas extraviadas y atribuyó los hechos al desconocimiento de los senderos y al nerviosismo de los excursionistas.

“Hay algo muy importante: no es que no se dé la atención, pero no puedes estar al momento en que están en la parte alta... A veces las distancias, los tiempos y las condiciones del incidente no permiten tener contacto de inmediato”, puntualizó sobre las labores de rescate.