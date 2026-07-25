Aparatoso accidente con incendio de dos tráileres deja un muerto en Los Chorros

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Saltillo
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    Aparatoso accidente con incendio de dos tráileres deja un muerto en Los Chorros
    Dos tráileres se incendiaron tras un fuerte choque registrado en el tramo de Los Chorros de la carretera federal 57. ULISES MARTÍNEZ

Tres tráileres y una camioneta se vieron involucrados en un accidente sobre la carretera federal 57, provocando el cierre de la vía

Un aparatoso accidente registrado la tarde de este sábado sobre la carretera federal 57, en el peligroso tramo de Los Chorros, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia luego de que dos tráileres se incendiaran tras el impacto y la pérdida de una vida.

El percance ocurrió a la salida del túnel, en los carriles con dirección de Matehuala hacia Saltillo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, participaron tres unidades de carga y una camioneta tipo Suburban.

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Testigos señalaron que, tras la colisión, dos de los tractocamiones comenzaron a arder, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros y obligando a los automovilistas a detener su marcha mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

$!Uno de los operadores cayó a un barranco al intentar escapar de las llamas, fue auxiliado por los cuerpos de rescate pero posteriormente se informó que perdió la vida.
Uno de los operadores cayó a un barranco al intentar escapar de las llamas, fue auxiliado por los cuerpos de rescate pero posteriormente se informó que perdió la vida. ULISES MARTÍNEZ

Durante la emergencia, uno de los operadores habría saltado de la cabina para escapar de las llamas; sin embargo, cayó a un barranco contiguo a la carretera, donde quedó inconsciente, confirmando posteriormente que había perdido la vida.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Arteaga, además de personal de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes trabajaron en el combate del fuego, el rescate de los involucrados y el control del tránsito vehicular.

$!Bomberos, Guardia Nacional y personal de CAPUFE atendieron la emergencia y trabajaron para atender a la víctima mortal, controlar el incendio y restablecer la circulación.
Bomberos, Guardia Nacional y personal de CAPUFE atendieron la emergencia y trabajaron para atender a la víctima mortal, controlar el incendio y restablecer la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades no habían dado a conocer el número oficial de personas lesionadas ni las causas que originaron el accidente. La circulación en la zona permanecía afectada mientras continuaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas y garantizar la seguridad de los automovilistas.

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