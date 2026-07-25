Aparatoso accidente con incendio de dos tráileres deja un muerto en Los Chorros

Un aparatoso accidente registrado la tarde de este sábado sobre la carretera federal 57, en el peligroso tramo de Los Chorros, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia luego de que dos tráileres se incendiaran tras el impacto y la pérdida de una vida. El percance ocurrió a la salida del túnel, en los carriles con dirección de Matehuala hacia Saltillo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, participaron tres unidades de carga y una camioneta tipo Suburban.

Testigos señalaron que, tras la colisión, dos de los tractocamiones comenzaron a arder, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros y obligando a los automovilistas a detener su marcha mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Durante la emergencia, uno de los operadores habría saltado de la cabina para escapar de las llamas; sin embargo, cayó a un barranco contiguo a la carretera, donde quedó inconsciente, confirmando posteriormente que había perdido la vida. Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Arteaga, además de personal de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes trabajaron en el combate del fuego, el rescate de los involucrados y el control del tránsito vehicular.