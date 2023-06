Vestigios de la antigua Plaza ‘Armillita’ se mantienen en pie en famoso hotel de Saltillo

Compartió créditos con Cantinflas en las películas ¡Así es mi tierra! (1937), Águila o Sol (1938) y El Signo de la Muerte (1939), además de protagonizar La Vida Inútil de Pito Pérez, entre otros proyectos cinematográficos.

Los Xochimilcas, un grupo cómico-musical surgido a mediados de los 40´s, que interpretaron diversos géneros desde el cha-cha-chá, cumbia, danzón, blues, swing y jazz, utilizando instrumentos como el contrabajo, el acordeón, la batería y la trompeta, también se aventaron al ruedo en una ocasión. En sus inicios se presentaban vestidos de frac y luego cambiaron a una vestimenta tipo indígena.

Martín Armenta, miembro fundador, fue considerado uno de los mejores trompetistas a nivel internacional. El grupo interpretó piezas como Pulque para Dos, Que se Mueran los Feos, La Bruja, La Bala, Amalia Batista, El Abrazo de Oso, Elodia, El Swing sin Nombre, Juan Cocoliso, Quinceañera y Chilorius, una parodia de She Loves You, de The Beatles.

También recibió en varias ocasiones a Antonio Aguilar y Fernando Casanova “El Aguila Negra”, novillero y cantante, entre otros artistas nacionales que participaban en caravanas musicales. Casanova actuó en 187 películas.