Manolo Jiménez ya negocia vuelos para Saltillo; exceptuaría la TUA como incentivo

El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expuso a VANGUARDIA que ya hay pláticas para reactivar en el corto plazo vuelos nacionales al Aeropuerto de Saltillo, para lo cual se analiza condonar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a las aerolíneas como incentivo.

“Lo vamos a reactivar pronto con vuelos nacionales. Les pregunté (a las aerolíneas) qué necesitaban para venir a Ramos Arizpe (Aeropuerto Plan de Guadalupe), y me dijeron que la TUA.

“Les dije que cuenten con eso, porque es un impuesto que no está ingresando ahora, y que cuando vengan seguiremos sin el ingreso, pero habrá vuelos, servicios y generará economía. Saldremos ganando”, señaló en entrevista, concedida previo a recibir la constancia de mayoría que lo acredita como el ganador de la elección del 4 de junio pasado.

En ese sentido, agregó que buscará mantener la política de estímulos fiscales a empresas, pues con la generación de empleo y derrama económica el estado obtiene beneficios.

“Muchos de esos apoyos yo no los veo mal, porque el ingreso no se tiene. Una empresa que no existe hoy en día no está generando Impuesto Sobre la Nómina (ISN) o Predial, y al venir se le puede exentar conforme a la ley, porque va a generar empleos, derrama económica.

“Solo hay que cerrar la llave a los temas que no estén dentro de las prioridades de la gente”, subrayó.