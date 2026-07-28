Violencia en Zacatecas pone en riesgo la economía de La Laguna, advierten empresarios

A través de un pronunciamiento conjunto, el organismo empresarial condenó los recientes hechos violentos registrados en Zacatecas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, entre ellas personas originarias de Durango.

TORREÓN, COAH.- La violencia que enfrenta Zacatecas ya representa una amenaza directa para la actividad económica de La Laguna, advirtieron los Centros Empresariales de Coparmex de La Laguna, Durango, Saltillo y Zacatecas, al señalar que la inseguridad en ese estado compromete la movilidad, el transporte de mercancías y las inversiones de toda la región norte.

Los empresarios destacaron que Zacatecas es un punto estratégico para la conectividad entre el centro y el norte del país, por lo que cualquier afectación a la seguridad en sus carreteras repercute de manera inmediata en la operación de empresas instaladas en La Laguna.

Explicaron que la industria lagunera mantiene una estrecha relación comercial y logística con esa entidad mediante el traslado constante de materias primas, productos terminados, trabajadores y transportistas, por lo que el incremento de la violencia eleva los costos de operación y genera incertidumbre para el sector productivo.

Añadieron que actividades económicas como la industria, la minería, la ganadería, la logística y el comercio dependen de rutas carreteras que actualmente presentan condiciones de mayor riesgo, lo que pone en peligro la continuidad de las cadenas de suministro y desalienta nuevas inversiones.

Ante este panorama, hicieron un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para fortalecer la vigilancia en las carreteras, garantizar el Estado de derecho y coordinar acciones que permitan recuperar la seguridad en la región.

Asimismo, recordaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad alcanza el 75.9 por ciento en la ciudad de Zacatecas y el 73.1 por ciento en Fresnillo, indicadores que, señalaron, reflejan la necesidad de reforzar las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Finalmente, los organismos empresariales subrayaron que garantizar la seguridad en las vías de comunicación no solo protege a quienes transitan diariamente por ellas, sino que también es indispensable para preservar la competitividad de La Laguna y del norte del país. Sin condiciones de paz, concluyeron, el desarrollo económico y la generación de empleos se ven seriamente comprometidos.