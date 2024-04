Visita Saltillo candidato del Partido Comunista a la Presidencia de México

La figura de candidato no registrado es reconocida legalmente por la ley y aparece en la boleta electoral donde cualquier persona que desee votar por un candidato no registrado puede poner el nombre y su voto cuenta y se asienta en el acta.

Marco Vinicio Dávila Juárez, biólogo y originario de Veracruz, es un candidato a la Presidencia de México no registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero busca ganar adeptos para que voten por él el próximo 2 de junio, escribiendo su nombre en el espacio de la boleta electoral donde dice “candidatos no registrados”.

Ayer jueves, Saltillo recibió la visita del candidato presidencial del Partido Comunista de México en un esfuerzo por ganar apoyo para su campaña no registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) .

Asimismo, dijo que para que los trabajadores puedan recuperarse del despojo del que han sido objeto, “debemos como trabajadores tomar el poder y sacar a los que actualmente gobiernan, e instaurar un gobierno de y para los trabajadores”.

“Para poder recuperar los derechos sociales de los trabajadores se debe barrer con lo que actualmente gobierna”, dijo el candidato, rodeado de militantes que se dieron cita en el corazón de Saltillo, entre los que destacan Miguel Castro Serrano y el profesor Farías, quienes han realizado labor de propaganda en la capital de Coahuila.

GOBIERNO DE AMLO ES ‘PROFUNDAMENTE ANTIDEMOCRÁTICO’

Dávila Juárez apunta que desde antes de que AMLO llegara al poder empezó a manifestar abiertamente su compromiso con los grupos de oligarcas, “nosotros nos dimos cuenta de que López Obrador en realidad gobernaría para los grandes grupos de poder, y al llegar a la Presidencia comprobamos que es un gobierno para la oligarquía”, afirma.

El candidato comunista critica que a casi seis años de tomar protesta como Presidente, la forma de gobierno de AMLO ha servido solo para que estos grupos de poder se enriquezcan aún más y los trabajadores no, ya que a pesar del aumento al salario mínimo y la paridad del dólar, la clase trabajadora ve día con día más difícil el acceso a la canasta básica.

“El gobierno de AMLO es antiobrero, antipopular, y profundamente antidemocrático”, apunta.

Cuestionado sobre la presencia del Partido Comunista en el país, Dávila Juárez expone que su campaña no sería “simbólica” ni de autoconsumo, sino recorrer el país sobre sus bases, ya que ellos no reciben ningún tipo de apoyo por parte del INE ni de dependencia alguna, lo hacen sobre sus propios recursos y su propia estructura. “Tenemos estructura en 22 estados, lo que nos ha permitido hacer un recorrido de más de 60 días; en estos días estaremos en el Norte de México, estaremos cinco días en La Laguna, aquí en Saltillo, Monterrey, y regresamos a la CDMX para recorrer el sur del país”.

El candidato destaca que aunque por ley no tienen obligación de entregar cuentas ante el INE, ellos de buena voluntad cada final de campaña dan a conocer cuánto gastan, apuntando que al día de hoy llevan poco más de 50 mil pesos entre propaganda y viáticos, llegando con sus planteamientos a más de 70 mil trabajadores de México.

“Sí es posible hacer campañas electorales que no le cuestan a los trabajadores, esta campaña no se hace con sus impuestos, no se hace con los recursos de las finanzas públicas, le digo a los coahuilenses”, destacó.

El candidato aprovechó la ocasión para desmitificar la noción de que votar por un candidato no registrado sea inútil, pues explicó que la figura del candidato no registrado es legal, está avalada por la ley, se deja constancia en el acta de votación y determina las prerrogativas para el año que entra para los partidos políticos.

“Hay propaganda que dice que es un voto nulo o tirado a la basura, pero esto no es así, es un voto que cuenta y que queda asentado en el acta”, subrayó finalmente.