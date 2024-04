¿Vives en Teresitas, Hacienda el Cortijo o La Estrella? Suspenderán servicio de agua al suroriente de Saltillo

La compañía hizo un llamado a los residentes de las colonias afectadas para que racionen el uso del agua almacenada y tomen medidas pertinentes en su cuidado y consumo durante este periodo de interrupción del servicio.

Asimismo, Aguas de Saltillo ofreció canales de comunicación para cualquier situación o apoyo adicional, instando a los usuarios a contactar a través de sus redes sociales o al número de atención telefónica 073.

Se espera que la normalización completa del suministro de agua potable en las colonias afectadas se logre en las próximas 48 horas.

¿CÓMO PUEDO SUMINISTRAR EL AGUA?

Debido a esta situación, racionar y cuidar el agua potable almacenada es fundamental durante situaciones de interrupción del suministro para estas colonias.

Prioriza el uso del agua: Utiliza el agua almacenada únicamente para las necesidades más básicas, como beber, cocinar y mantener la higiene personal.

Reutiliza el agua: Recoge el agua utilizada para lavar frutas y verduras, así como para enjuagar platos y utensilios, y úsala para regar plantas o para la limpieza del hogar.

Toma duchas cortas: Reduce el tiempo en la ducha para minimizar el consumo de agua.

Cierra grifos correctamente: Asegúrate de que los grifos estén bien cerrados para evitar fugas y desperdicio de agua.

Utiliza recipientes adecuados: Almacena el agua en recipientes limpios y cerrados para evitar la contaminación.

Evita el derroche: No llenes piscinas o jacuzzis, ni uses mangueras para actividades recreativas que no sean indispensables.

Informa a todos en casa: Haz que todos los miembros de la familia estén conscientes de la situación y la importancia de conservar el agua.

Planifica el consumo: Establece horarios específicos para realizar actividades que requieran agua, de esta manera podrás administrar mejor su uso.

Revisa y repara fugas: Verifica que no haya fugas en grifos, tuberías o depósitos, y repáralas rápidamente si las encuentras.