La organización reiteró que aunque esta marcha incluye a todas las corrientes feministas, en ninguno de los contingentes podrán marchar hombres cisgénero, y ellos deberán esperar fuera, así como tampoco se podrá acudir con ningún tipo de propaganda política o de instituciones gubernamentales.

“Ya sean acompañantes padres, hermanos, amigos, tendrán que esperar fuera de los contingentes hasta que termine la marcha. Tampoco se permitirán logos, pancartas, escudos, uniformes de cualquier partido político o institución gubernamental.

“Esta lucha no es una propaganda, y no permitiremos que se convierta en una estrategia política. No importa cuál sea su trabajo, pueden asistir, pero no lleven este tipo de propaganda”, informaron.