Alexa Moreno, destacada gimnasta mexicana, tendrá su propia muñeca Barbie

NO SE LA CREE NI ELLA, ALEXA MORENA, ESTÁ SORPRENDIDA POR LA CREACIÓN DE SU BARBIE

En entrevista con ESPN, Alexa compartió lo mucho que significa esto para su vida y su carrera, reconociendo que no se la termina por creer, siendo una mujer que abrió camino y rompió la barrera de muchos estereotipos.

“La verdad, sí estoy muy emocionada, pero también, no sé, es bastante irreal, como que nunca lo hubiera imaginado y me cuesta un poco trabajo ver todavía la posición en la que estoy. De ser líder y de que haya muchas niñas que vean como hacía mí, ¿no? De querer ser, querer llegar a donde he podido llegar, es algo que me cuesta un poco afrontarlo, no sé, como que no me la creo del todo”, mencionó Alexa Moreno entre risas.

Por último, Alexa Moreno recordó cómo fue de niña pedir una Barbie y lo importante que es que una compañía de este nivel reconozca cada salto, cada rutina y cada momento de trabajo que ha entregado en su disciplina.

ELLAS SON LAS OCHO MUJERES QUE TENDRÁN SU PROPIA MUÑECA

Además de la mexicana, existen ocho chicas más que serán inmortalizas con este famoso juguete y son las siguientes:

Susana Rodríguez por sus logros obtenidos en el Triatlón paralímpico.

Venus Williams por su desempeño en el tenis.

Las futbolistas Mary Fowler y Christine Sinclair por sus prometedoras carreras en el balompié.

Estelle Mossely reconocida campeona olímpica de boxeo.

Rebeca Andrade por sus logros obtenidos en la gimnasia.

Federica Pellegrini por sus logros obtenidos en la natación para Italia.

Ewa Swoboda por sus logros y récord en diferentes competencias europeas.