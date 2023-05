Instantes después, Pato se estrelló con el muro y perdió toda posibilidad de quedarse en lo más alto del podio.

“Creo que [Ericsson] no fue muy bueno conmigo. Me siento tan mal por el equipo. Teníamos cuatro autos muy rápidos y quedaban unas cuantas vueltas. Yo iba por todo”, dijo O’Ward.

Además, lanzó un recado a Ericsson: “Creo que fui demasiado decente. Le di el espacio y él no me lo dio. No se me va a olvidar”, sentenció el regiomontano.