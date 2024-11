¡Mañana acción doble en el GP de Brasil!: La F1 confirma los horarios de la Clasificación y la carrera

Finalmente, a las 16:45, la Dirección de Carrera tomó la decisión de posponer la sesión de clasificación para la mañana del domingo.

La clasificación se disputará a las 7:30 a.m., hora local en São Paulo (4:30 a.m. en México), antes del inicio de la carrera, que también fue adelantado para las 12:30 p.m., hora local (9:30 a.m. en México). Esta modificación busca maximizar las posibilidades de llevar a cabo el evento completo el domingo, ante la previsión de más lluvias.