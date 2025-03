¿Son novios?: Padre de Checo Pérez y Lucía Méndez son captados de la mano en CU

“Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, es una persona muy linda, pero no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe. Que nos vamos a casar, tampoco. Ya se hicieron toda una historia que no es verdad”, declaró la cantante de “Corazón de piedra” en días pasados.

Por su parte, Pérez Garibay ha reconocido su interés en Méndez, a quien describe como una mujer preparada, exitosa e inteligente: “Nuestra relación es maravillosa, tenemos una bonita amistad. Qué hermosa mujer, ¿no? Me encanta, es brillante”, mencionó en una entrevista reciente.