Ofreció ‘El Mencho’ 500 mil pesos por asesinato de Ciro Gómez Leyva: testimonios

Testimonios apuntan a que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, habría ofrecido 500 mil pesos por el asesinato del periodismo Ciro Gómez Leyva.

Según los testimonios de Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, “El Pool”, y Héctor Eduardo Martínez, “El Bart”, quienes ya fueron sentenciados por su participación en el ataque, no hay detalles de los posibles motivos del capo del CJNG para asesinato a Gómez Leyva, solo que era un periodista de “Imagen que se estaba pasando de verga”.

“El Pool” dijo que, en noviembre de 2022, Armando Escárcega, “El Patrón”, a quien habría contratado “El Mencho” para el crimen, le dio una imagen de la credencial de elector con la fotografía de Gómez Leyva, y le pidió que lo investigara “toda vez que había un encargo, siendo el caso que encargo se refiere a que teníamos que matarlo”.

Afirmó no saber quién era el comunicador, por lo que consultó en internet y ese mismo día acudió al domicilio que aparecía en la credencial para tomar fotografías y ubicar su domicilio. Luego localizó su lugar de trabajo, en Grupo Imagen, así como sus rutas diarias.

Recordó que, tres horas antes del ataque, él y las otras personas contratadas para el ataque se reunieron en la casa de “El Patrón”.

“El señor Armando después de cenar sacó al ‘Dedotes’ y a Hazael, quedándonos ‘Yeyé’, Armando y yo, comentando que era un encargo del señor ‘Mencho’, quien yo sé es un traficante de una organización de Jalisco denominada Cártel Jalisco Nueva Generación, y por ese encargo nos iba a pagar a todos la cantidad de 500 mil pesos, por lo que de ahí nos fuimos a hacer el encargo consistente en privar de la vida al periodista”, relató.

“Aproximadamente después de las 11:00 de la noche salió la camioneta del periodista y me fui a tras de él, le marqué al ‘Bart’, vía Threema, que ya iba el de la camioneta gris y al llegar a la glorieta me le adelanté, me mantuve todo el tiempo manejando delante de él y la moto atrás de la camioneta”, detalló.

“Al llegar al punto que ya había señalado para hacer el trabajo, ellos ya sabían que yo iba a bajar la velocidad y tenían que dispararle, por lo que se emparejó la moto de lado izquierdo conducida por Hazael y Héctor, alias ‘El Bart’, dispararon con arma de fuego 9 milímetros, sin saber cuántos disparos fueron, pero esto lo vi a través del retrovisor, ya que yo iba manejando el Ibiza negro en compañía de ‘El Dedotes’ y ‘El Yeyé’”.

“El Bart” habría disparado nueve veces al periodista, quien sobrevivió al ataque por el blindaje del vehículo en el que viajaba.

Al menos tres integrantes del grupo criminal que perpetró el ataque fueron entrenados en el uso de armas en un campo de adiestramiento del CJNG durante 20 días.