Brittney Griner, estrella de la WNBA, se declara culpable ante un tribunal ruso

Si bien, Griner que fue apoyada por un traductor durante la sesión del Tribunal de Jimki, aceptó todos los cargos, precisó que no tenía la intención de cometer un delito, según la agencia Interfax.

En este sentido, a dos veces medallista de oro olímpica explicó que la presencia de aceite de cannabis en su equipaje es debido a la premura con la que empacó sus maletas para viajar a Rusia.

En tanto que, la siguiente vista del juicio, en la que se preve sea dictada la sentencia, se llevara a cabo el próximo 14 de julio.

En la sesión que se realizó el día de hoy, la corte tomó declaraciones a dos testigos de la acusación mismos que participaron en el registro de las pertenencias de la atleta estadounidense en la aduana rusa.

En tanto que, Elizabeth Rood quien es la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, le entregó a Griner una carta del presidente estadounidense, Joe Biden, según declaró a la prensa.

“Logré conversar con la señora Griner en la sala del tribunal. Me dijo que se alimenta bien, tiene la posibilidad de leer libros y aseguró que, tomando en cuenta las circunstancias, todo le va bien. Lo más importante es que logré entregar a la señora Griner una carta del presidente Biden y ella logró leer esa carta”, explicó Rood.

Por su parte, Biden sostuvo una conversación telefónica con la familia de la estrella de la WNBA, después de que el mandatario estadounidense recibiera un aluvión de críticas por no haber respondido antes a una carta que le envió la deportista el lunes.

Así mismo, según la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, platicaron vía una llamada telefónica con la esposa de Griner, Cherelle, en la que le garantizaron que están trabajando para liberar a su mujer lo antes posible, así como a otros estadounidenses arrestados “injustamente” en Rusia.

Biden aprovechó la conversación con Cherelle y le leyó el borrador de la carta que le escribió a Griner.

Por ora parte, Moscú acusó a Washington de estar creando ruido mediático en torno a este caso y precisó que esto no abona a las negociaciones entre ambos países para un intercambio de presos.

“Tenemos mecanismos de negociación de estos temas establecidos desde hace tiempo. Comprendemos los intentos de la parte estadounidense de atizar esta situación, hacer ruido en el espacio público, pero no ayudan a la solución práctica de este asunto”, explicó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Así también, Riabkov indicó que el proceso contra Griner no ha finalizado y mientras no haya una sentencia de un tribunal, “no existe ninguna base formal” para hablar de próximos pasos.

En este sentido, viceministro de Exteriores ruso señala que la tenacidad con la que Estados Unidos califica como ‘personas retenidas’ a sus ciudadanos condenados o procesados en Rusia, “refleja la falta de deseo de Washington de asumir la realidad de un modo adecuado”, aseveró Riabkov. “Es bastante difícil dedicarse a una negociación detallada de cualquier tipo de intercambio” añadió.

En opinión de Riabkov, lo que realmente ayudará a Griner no son las comunicaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, con sus familiares, “sino una atención seria por parte de EU de las señales que reciben de Rusia, de Moscú, por los canales especializados”.