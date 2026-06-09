¡Disturbios en Manhattan! Derrota de los Knicks ante Spurs desata el caos en Nueva York: 21 arrestados y policías heridos

La tensión de las Finales NBA 2026 se trasladó de la duela a las calles de Manhattan. Después de la victoria de Spurs de San Antonio por 115-111 sobre Knicks de Nueva York en el Juego 3, una fiesta de aficionados en Bryant Park terminó en disturbios, enfrentamientos con la policía y al menos 21 personas bajo custodia. De acuerdo con reportes de la Policía de Nueva York, ocho de esas personas fueron arrestadas y acusadas formalmente, mientras que otras 13 recibieron citatorios judiciales. El saldo también incluyó cinco oficiales lesionados, aunque sin heridas de gravedad, luego de que una multitud se negara a dispersarse en la zona de la Calle 42.

El festejo público había sido organizado como alternativa tras la cancelación del evento previsto en las inmediaciones del Madison Square Garden, donde el operativo de seguridad fue reforzado por la presencia del presidente Donald Trump durante el partido. Aunque la reunión dentro de Bryant Park se desarrolló inicialmente con calma, el ambiente cambió tras la derrota de los Knicks. Videos difundidos en redes sociales mostraron a aficionados peleando en la vía pública, subiendo a autos, taxis, estructuras metálicas, postes y unidades del NYPD.

Las autoridades señalaron que también se lanzaron objetos de vidrio, señales arrancadas y otros materiales contra personas y policías, lo que obligó a una intervención mayor para controlar la zona. En lo deportivo, el golpe fue igual de fuerte para Nueva York. Los Knicks llegaban al Juego 3 con ventaja de 2-0 en la serie y una racha de 13 triunfos consecutivos en playoffs, pero San Antonio reaccionó en el Madison Square Garden para recortar la Final a 2-1. Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 32 puntos y se convirtió en el blanco de parte de la frustración de los aficionados locales.

Tras conocer los incidentes, Wembanyama condenó la violencia y pidió recordar que, pese a la pasión que despierta una Final NBA, el básquetbol sigue siendo un juego.

Su mensaje llegó en medio de reportes sobre ataques a seguidores de San Antonio y daños a propiedad pública en Nueva York. Las autoridades prevén reforzar la seguridad para el Juego 4, también programado en el Madison Square Garden, con controles más estrictos en los alrededores.

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