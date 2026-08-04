México suma más títulos en Santo Domingo 2026; el coahuilense Tommaso Archilei sube al podio

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    México suma más títulos en Santo Domingo 2026; el coahuilense Tommaso Archilei sube al podio
    El coahuilense Tommaso Archilei conquistó la medalla de bronce en florete individual durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. FOTO: ESPECIAL

El coahuilense conquistó la medalla de bronce en florete individual para encabezar una jornada en la que México también ganó oros con Natalia Botello, Natalia Escalera y Eduardo Herrera

La delegación mexicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este 5 de agosto, con medallas en esgrima, gimnasia artística, atletismo y hockey sobre pasto. Entre los resultados destacó el coahuilense Tommaso Archilei, quien conquistó la medalla de bronce en florete individual varonil.

El esgrimista originario de Coahuila firmó una destacada actuación al avanzar hasta las semifinales, instancia en la que cayó 15-9 frente a su compatriota Diego Cervantes. Con ese resultado aseguró el tercer lugar del podio, en una competencia en la que México colocó a tres representantes entre los medallistas. La final quedó en manos de Máximo Azuela, quien derrotó 15-13 a Cervantes para darle al país el oro, mientras que Archilei compartió el bronce con el guatemalteco Porras.

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La esgrima también entregó otra presea dorada gracias a Natalia Botello, quien se coronó campeona en sable femenil individual. La bajacaliforniana superó por un cerrado 15-14 a la puertorriqueña Gabriela Hwang, en una reedición de la final del Campeonato Panamericano.

En gimnasia artística, México volvió a dominar el all-around femenil. Natalia Escalera se proclamó campeona con una puntuación de 51.450, mientras que Victoria Mata completó el 1-2 mexicano al quedarse con la plata tras registrar 50.850 unidades.

El atletismo también aportó medallas para la delegación nacional. Eduardo Herrera ganó con autoridad los 5,000 metros, al detener el cronómetro en 13:50.86, con una ventaja de diez segundos sobre el segundo lugar. Por su parte, Guillermo Campos terminó con la medalla de bronce en los 400 metros con vallas, luego de que una descalificación modificara el resultado final de la prueba.

En deportes de conjunto, la selección mexicana varonil de hockey sobre pasto cerró su participación con una victoria 5-1 sobre Venezuela, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce. Sandoval marcó un doblete, mientras que Guzmán, Sosa y Gómez completaron la cuenta para los llamados Lobos, que ahora deberán esperar una combinación de resultados para conocer si obtienen el boleto a los Juegos Sudamericanos de Lima 2027.

Con otra jornada de resultados positivos, México continúa incrementando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026, mientras atletas consolidados y jóvenes promesas, como el coahuilense Tommaso Archilei, siguen aportando al protagonismo de la delegación nacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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