Infonavit le depositará más de 160 mil pesos a miles pensionados del IMSS en septiembre de 2026; conoce cómo solicitar este apoyo

El esquema está dirigido a derechohabientes que cumplen con las condiciones establecidas por el instituto y cuentan con recursos en su Subcuenta de Vivienda . El monto disponible depende precisamente del ahorro acumulado, por lo que no todas las personas pueden acceder a la cantidad máxima.

Remodelar una casa, reparar instalaciones o simplemente darle una nueva imagen a un espacio puede convertirse en un gasto considerable. Para quienes buscan una alternativa de financiamiento, el Infonavit contempla el programa Mejoravit Solo para Ti , una modalidad que permite obtener recursos para realizar mejoras en una vivienda sin utilizar el inmueble como garantía hipotecaria.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el programa, los préstamos parten de 10 mil pesos y pueden superar los 163 mil pesos. La cantidad autorizada se determina a partir de la capacidad de pago y del saldo disponible en la cuenta del trabajador.

¿CUÁNTO DINERO PRESTA MEJORAVIT SOLO PARA TI?

Uno de los principales atractivos de esta modalidad es que el financiamiento no requiere hipotecar la propiedad. Los recursos pueden utilizarse para reparar, ampliar, remodelar o acondicionar una vivienda, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

La tasa de interés es fija y varía dependiendo del monto solicitado. Para préstamos menores a 41 mil 273 pesos, se contempla una tasa anual de 10 por ciento, mientras que para cantidades superiores aumenta a 11 por ciento. El financiamiento puede cubrir hasta 90 por ciento del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Los plazos para liquidar el préstamo son flexibles y pueden ir de uno a 10 años, una característica que permite ajustar los pagos a las posibilidades económicas del derechohabiente. Sin embargo, antes de iniciar el trámite es necesario revisar la capacidad de crédito que determine el sistema.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL APOYO EN 2026

El acceso a Mejoravit Solo para Ti está sujeto a diferentes requisitos administrativos. Entre ellos se encuentra mantener una relación laboral formal vigente, contar con los datos biométricos actualizados y autorizar al Infonavit para consultar el historial crediticio del solicitante en el Buró de Crédito.

Otro punto importante es que el interesado no debe tener una deuda activa con el Infonavit al momento de iniciar la solicitud. El cumplimiento de estas condiciones es necesario para que el organismo determine si el financiamiento puede ser autorizado.

Los recursos también pueden destinarse a una vivienda que no esté registrada a nombre del solicitante, siempre que pertenezca a un familiar cercano y el derechohabiente habite en ella. Esta posibilidad amplía el margen de utilización del crédito para quienes necesitan mejorar el domicilio donde viven.

ASÍ PUEDES TRAMITAR EL FINANCIAMIENTO DE INFONAVIT

El procedimiento comienza mediante Mi Cuenta Infonavit, plataforma donde el interesado puede consultar su capacidad de financiamiento y conocer las alternativas de plazo disponibles. El sistema permite identificar cuánto podría recibir el derechohabiente de acuerdo con sus condiciones particulares.

Como parte del expediente se debe presentar un proyecto de obra que especifique las mejoras que se realizarán y el presupuesto estimado. Para completar el trámite también se contempla documentación como identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio y estados de cuenta bancarios.

Una vez autorizado el financiamiento y depositados los recursos, el beneficiario dispone de un periodo máximo de nueve meses para concluir las obras. Así, el programa busca facilitar el acceso a dinero destinado específicamente al mejoramiento de espacios habitacionales.

Cabe precisar que el dato de un supuesto depósito general de más de 160 mil pesos a pensionados del IMSS en septiembre de 2026 no significa que todas las personas retiradas recibirán automáticamente esa cantidad. El monto depende de las condiciones individuales y de los requisitos del esquema; además, la información proporcionada sobre elegibilidad contempla una relación laboral vigente, por lo que no debe confundirse con un pago automático para pensionados.