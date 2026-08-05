Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán (Video)

De acuerdo con los primeros reportes, Gastélum se encontraba en la salida del Drive Thru de un KFC acompañado por dos personas que participaban en la grabación. En ese momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron al sitio y uno de ellos disparó directamente contra el influencer con un arma corta.

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas, en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque. Las dos personas que acompañaban a Gastélum resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock. El hecho ocurrió a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) .

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer públicamente una línea de investigación oficial sobre el móvil del crimen.

Personal de la Fiscalía, policías estatales y elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, mientras se abrió una carpeta de investigación.

Según los datos disponibles, los responsables vestían pantalones de mezclilla y playeras gris y negra. Ambos llevaban casco, uno de color naranja y otro oscuro, y se trasladaban en una motocicleta Honda tipo doble propósito, blanca con detalles rojos y negros.

Las imágenes del homicidio quedaron registradas tanto por el equipo utilizado para realizar la transmisión como por las cámaras de videovigilancia del establecimiento. El material comenzó a circular en redes sociales poco después del asesinato, mientras las autoridades desplegaban un operativo en la zona.

Un segundo registro difundido posteriormente mostró que la motocicleta de los presuntos agresores ya había pasado por el lugar minutos antes. El momento también quedó captado durante la transmisión. En el video se escucha a uno de los acompañantes decir: “vámonos, chicos”, mientras otra persona responde: “no, la moto, la moto”. Poco después se escucha una advertencia: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

QUIÉN ERA EL INFLUENCER CÉSAR GASTÉLUM

Gastélum tenía una comunidad considerable en redes sociales. En TikTok utilizaba la cuenta @cesargastelum04, donde reunía más de 577 mil seguidores y más de 22.2 millones de “me gusta”. En Instagram contaba con alrededor de 116 mil seguidores y compartía fotografías relacionadas con viajes, vehículos y distintos eventos.

También mantenía presencia en YouTube, donde administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16 mil 200 suscriptores y cerca de 200 videos. Su contenido incluía blogs, aventuras, recopilaciones de videos virales, comida, reacciones y videojuegos.

Su actividad digital se caracterizaba por los sketches cómicos, las caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, además de covers musicales y videos sobre situaciones cotidianas. En Kick realizaba transmisiones bajo el alias “compasexor”, principalmente con charlas y contenidos dirigidos a su comunidad.

La relación de Gastélum con el también creador de contenido Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, era conocida por sus seguidores. En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro, quien había sido asesinado previamente en Sinaloa, acompañada de un mensaje de despedida en el que escribió: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

EL CASO SE SUMA A OTROS CRÍMENES CONTRA INFLUENCERS

El asesinato de César Gastélum se incorpora a una serie de homicidios de creadores de contenido registrados en Sinaloa. Con su muerte, distintas versiones contabilizan al menos diez influencers asesinados en la entidad en un contexto marcado por disputas internas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados aparecen Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “el Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

Otro caso que generó atención ocurrió en enero de 2026, cuando Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, fue privada de la libertad en Culiacán. La joven, de 20 años, fue interceptada por hombres armados cuando descendía de una Tesla Cybertruck en el fraccionamiento Isla Musalá. Cuatro días después fue localizada con vida.

¿CÉSAR GASTÉLUM ERA HERMANO DE ANA GASTÉLUM?

Después del homicidio comenzó a circular en redes sociales una versión que señalaba a César Gastélum como supuesto hermano de Ana Gastélum, esposa del hermano de Markitos Toys. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas que confirmen un parentesco entre ambos.

La coincidencia en el apellido y el origen sinaloense habría alimentado la especulación en redes, pero los datos disponibles no sustentan esa relación familiar. Ana Gastélum, de acuerdo con la información difundida, tiene dos hermanas.

La misma noche del asesinato, minutos después del ataque, la creadora de contenido compartió historias en Instagram relacionadas con una convivencia familiar por el cumpleaños de una de sus hermanas. “Amo mucho ser la hermana mayor y dar todo por mis hermanas en su día”, escribió. En esas publicaciones no hizo referencia al homicidio de César Gastélum.