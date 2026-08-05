Montado en su macho

El bloque opositor en Tabasco, agrupado en Juntos por Tabasco (PRI y Somos México), además de partidos como Movimiento Ciudadano, anunció que denunciará formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a señalar que corresponde al INE y al Tribunal Electoral investigar y determinar si Andrés Manuel López Beltrán incurrió en actos anticipados de campaña tras iniciar recorridos el pasado 1 de agosto en busca de una diputación federal por el Distrito 6 en Tabasco.