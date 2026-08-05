Luto en Spider-Man... Falleció Mary Rivera, actriz de ‘No way home’, interpretó a la abuela de Ned Leeds

La noticia comenzó a circular en redes sociales durante la tarde del 3 de agosto y rápidamente fue retomada por medios especializados. De acuerdo con la información difundida, Rivera había sido ingresada en estado grave en un hospital de Honolulu, Hawái , donde permaneció bajo atención médica.

El universo de Spider-Man está de luto tras darse a conocer la muerte de Mary Rivera , actriz de origen filipino que tuvo una breve pero recordada participación en Spider-Man: No Way Home . La intérprete falleció a los 82 años después de permanecer en coma a consecuencia de un derrame cerebral.

Aunque el anuncio público ocurrió recientemente, algunos reportes señalan que el fallecimiento habría ocurrido en abril pasado. La familia habría decidido mantener la noticia en privado durante varios meses antes de hacerla pública.

LA RECORDADA ABUELA DE NED LEEDS

Para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, Mary Rivera es reconocida principalmente por dar vida a la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon y uno de los amigos más cercanos de Peter Parker, encarnado por Tom Holland.

Su aparición en Spider-Man: No Way Home es breve, pero forma parte de una de las escenas que los espectadores recuerdan por su inesperado toque de humor. Spider-Man entra a la casa de Ned y se encuentra con su abuela, quien inicialmente se sorprende al verlo aparecer.

La situación cambia rápidamente cuando el héroe queda involucrado en el interior de la vivienda. Aunque el momento dura poco, Rivera consiguió darle personalidad a un personaje secundario que terminó siendo identificado por los seguidores de la película.

UNA ESCENA QUE SE QUEDÓ EN LA MEMORIA DE LOS FANS

La escena se volvió especialmente reconocible por la reacción de la abuela de Ned ante la presencia de Spider-Man. Después del sobresalto inicial, el personaje demuestra que tiene otras prioridades y le reclama al héroe el desorden que dejó en la casa.

Antes de retirarse, Spider-Man recibe una indicación muy concreta: recoger el “tiradero” de telarañas que quedó en el techo. La frase funciona como remate cómico y convirtió la breve intervención de Rivera en uno de esos pequeños momentos que ayudan a construir el tono de la cinta.

La película, estrenada en 2021, reunió a Tom Holland con distintas generaciones de personajes relacionados con el Hombre Araña y se convirtió en uno de los títulos más comentados de la franquicia. En ese contexto, la participación de Rivera quedó integrada en una producción de enorme alcance internacional.

EL LEGADO DE MARY RIVERA EN MARVEL

Aunque su participación cinematográfica no fue extensa, la muerte de Mary Rivera ha llamado la atención de los seguidores de Spider-Man, especialmente por tratarse de una actriz que formó parte de una de las películas más populares de la saga protagonizada por Tom Holland.

Su personaje no tenía un papel central en la historia, pero sí aportó uno de los momentos cotidianos y humorísticos que contrastan con la escala de la aventura de Peter Parker. Precisamente esa sencillez hizo que la escena fuera fácil de recordar entre los aficionados.

La noticia también pone nuevamente en perspectiva cómo incluso las apariciones más breves pueden permanecer en la memoria del público cuando forman parte de producciones que alcanzan a millones de espectadores. Rivera dejó así una pequeña huella dentro de una de las películas más importantes de la historia reciente de Spider-Man.

Hasta el momento, la información disponible señala que la actriz murió después de enfrentar las consecuencias de un derrame cerebral y permanecer en coma. Su familia habría esperado varios meses antes de confirmar públicamente la noticia.