Luto en Spider-Man... Falleció Mary Rivera, actriz de ‘No way home’, interpretó a la abuela de Ned Leeds

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Luto en Spider-Man... Falleció Mary Rivera, actriz de ‘No way home’, interpretó a la abuela de Ned Leeds
    Mary Rivera, actriz de Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años. Interpretó a la abuela de Ned Leeds en una de las escenas más recordadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Mary Rivera, actriz filipina que interpretó a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral

El universo de Spider-Man está de luto tras darse a conocer la muerte de Mary Rivera, actriz de origen filipino que tuvo una breve pero recordada participación en Spider-Man: No Way Home. La intérprete falleció a los 82 años después de permanecer en coma a consecuencia de un derrame cerebral.

La noticia comenzó a circular en redes sociales durante la tarde del 3 de agosto y rápidamente fue retomada por medios especializados. De acuerdo con la información difundida, Rivera había sido ingresada en estado grave en un hospital de Honolulu, Hawái, donde permaneció bajo atención médica.

Aunque el anuncio público ocurrió recientemente, algunos reportes señalan que el fallecimiento habría ocurrido en abril pasado. La familia habría decidido mantener la noticia en privado durante varios meses antes de hacerla pública.

https://vanguardia.com.mx/show/spider-man-brand-new-day-logra-el-segundo-mayor-estreno-en-norteamerica-FN22584652

LA RECORDADA ABUELA DE NED LEEDS

Para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, Mary Rivera es reconocida principalmente por dar vida a la abuela de Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon y uno de los amigos más cercanos de Peter Parker, encarnado por Tom Holland.

Su aparición en Spider-Man: No Way Home es breve, pero forma parte de una de las escenas que los espectadores recuerdan por su inesperado toque de humor. Spider-Man entra a la casa de Ned y se encuentra con su abuela, quien inicialmente se sorprende al verlo aparecer.

La situación cambia rápidamente cuando el héroe queda involucrado en el interior de la vivienda. Aunque el momento dura poco, Rivera consiguió darle personalidad a un personaje secundario que terminó siendo identificado por los seguidores de la película.

UNA ESCENA QUE SE QUEDÓ EN LA MEMORIA DE LOS FANS

La escena se volvió especialmente reconocible por la reacción de la abuela de Ned ante la presencia de Spider-Man. Después del sobresalto inicial, el personaje demuestra que tiene otras prioridades y le reclama al héroe el desorden que dejó en la casa.

Antes de retirarse, Spider-Man recibe una indicación muy concreta: recoger el “tiradero” de telarañas que quedó en el techo. La frase funciona como remate cómico y convirtió la breve intervención de Rivera en uno de esos pequeños momentos que ayudan a construir el tono de la cinta.

La película, estrenada en 2021, reunió a Tom Holland con distintas generaciones de personajes relacionados con el Hombre Araña y se convirtió en uno de los títulos más comentados de la franquicia. En ese contexto, la participación de Rivera quedó integrada en una producción de enorme alcance internacional.

EL LEGADO DE MARY RIVERA EN MARVEL

Aunque su participación cinematográfica no fue extensa, la muerte de Mary Rivera ha llamado la atención de los seguidores de Spider-Man, especialmente por tratarse de una actriz que formó parte de una de las películas más populares de la saga protagonizada por Tom Holland.

Su personaje no tenía un papel central en la historia, pero sí aportó uno de los momentos cotidianos y humorísticos que contrastan con la escala de la aventura de Peter Parker. Precisamente esa sencillez hizo que la escena fuera fácil de recordar entre los aficionados.

La noticia también pone nuevamente en perspectiva cómo incluso las apariciones más breves pueden permanecer en la memoria del público cuando forman parte de producciones que alcanzan a millones de espectadores. Rivera dejó así una pequeña huella dentro de una de las películas más importantes de la historia reciente de Spider-Man.

Hasta el momento, la información disponible señala que la actriz murió después de enfrentar las consecuencias de un derrame cerebral y permanecer en coma. Su familia habría esperado varios meses antes de confirmar públicamente la noticia.

https://vanguardia.com.mx/show/domina-spider-man-un-nuevo-dia-la-taquilla-compite-con-endgame-por-record-KC22570039

DATOS CURIOSOS

· Mary Rivera murió a los 82 años, de acuerdo con la información difundida.

· La actriz era de origen filipino.

· Interpretó a la abuela de Ned Leeds en Spider-Man: No Way Home.

· El personaje de Ned Leeds es interpretado por Jacob Batalon.

· Tom Holland protagoniza la película como Peter Parker.

· La escena más recordada de Rivera ocurre cuando Spider-Man entra en la casa de Ned.

· La abuela le pide al superhéroe que recoja el “tiradero” de telarañas que dejó en el techo.

· Spider-Man: No Way Home llegó a los cines en 2021 y reunió a personajes de distintas etapas de la franquicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Spider-Man

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La Sierra de Zapalinamé es un punto central para el medio ambiente de la región sureste de Coahuila; su protección es esencial.

Coahuila: Urgen nueva figura legal para proteger Zapalinamé y Cumbres de Monterrey
Se puso en resguardo al menor que iba con él.

Capturan en Piedras Negras a multihomicida de la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; rescatan a un menor
La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una reforma para poner en la lupa a las empresas factureras.

‘Pondrá orden a las factureras en Coahuila’ reforma anticorrupción: diputado federal
Atlante dio una de las sorpresas de la jornada al vencer 1-0 al Vancouver Whitecaps en territorio canadiense.

Atlante sorprende a Vancouver; FC Juárez y Tigres debutan con saldo positivo en la Leagues Cup 2026
Proceso. Las autoridades acudieron al domicilio de Perez Hilton después de que una transmisión en vivo encendiera las alarmas por su estado de salud.

¡Qué escándalo! Reportan hospitalización de Perez Hilton tras autolesionarse ante la cámara
Pese a irregularidades en la prueba, buscan que se respete lugar aspirantes que fueron admitidos.

Presentan primeros amparos aspirantes admitidos por la UNAM tras examen irregular
La entrada repentina de 72 mil migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto.

Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta
El Ayuntamiento de Saltillo inicia una campaña que ofrece esterilizaciones a bajo costo y desparasitaciones gratuitas.

Ofrecen servicios veterinarios de bajo costo durante una semana en Saltillo