Juan Toscano y su deseo de volver a la Selección Mexicana

“Es la vida. Estoy llevándolo día a día, la verdad es que gracias a Dios tengo trabajo, puedo jugar al deporte que más amo. Esa es mi perspectiva, no puedo estar preguntándome por todo en la vida. Tengo mi salud, mi familia y trabajo”.

Pese a que tan solo lleva un mes en Salt Lake City , está feliz con su rol y con su entrenador. Califica a Will Hardy como uno de los mejores técnicos y sobre su futuro lo tiene claro: “Si sigo en Utah Jazz estaré feliz”.

¿Utah Jazz podría considerarse una franquicia completamente opuesta a los Lakers en cuanto a dimensión y exposición?

“El cambio fue bien, un cambio de ritmo, un cambio de vida también. Porque la vida en San Francisco y Los Angeles pasa muy rápido. Y aquí es más tranquilo, puedo concentrarme únicamente en el baloncesto. Todos los días los Lakers están en la tele, los medios ahí, mucho ruido alrededor del equipo. Ni te puedes concentrar en el basket. No es por ti como jugador, sino todo el equipo. El staff, los gerentes, el dueño... todos. Eso saca algo del equipo, energía. Me gusta que en Salt Lake City todo es mucho más tranquilo.”

A nivel de vestuario, siempre hay cosas en común, pero imagino que comparar Warriors o Lakers con lo que ha encontrado es como comparar dos dimensiones paralelas...

“Aquí todos son jóvenes, todos buscan su puesto en esta liga. No son como Stephen Curry o LeBron James que ya son super estrellas. Las expectativas son diferentes aquí. En Los Angeles o San Francisco es ganar el campeonato o nada. Aquí ahora están mejorando día a día, quieren ir año a año con este grupo. Es un buen equipo, está creciendo. En Miami perdimos, pero fue un día bueno por la experiencia. Un rookie se jugó el último tiro, se falló pero es parte del proceso”

¿Qué ha aprendido de compartir vestuario con LeBron James y Stephen Curry?

“Mucho, la verdad. Cómo llevar mi vida profesional. Y esto conlleva muchas cosas. Por ejemplo cómo atender a los medios día a día, cómo ganar... No es algo que puedas hacer todos los días, estar tan cerca de los grandes. Yo les veo y doy gracias. Incluso ellos tienen problemas, Curry los tiene, LeBron tiene los suyos... Y eso no importa tanto cuando estás jugando. Les veo que cada día se meten en la pista y piensan en baloncesto, eso les hace grandes”

Termina contrato esta temporada. ¿Le gusta este rol más secundario de ayudar a los compañeros o cree que podría ya dar un salto a un papel más protagonista?

“Yo creo que sí, que puedo dar un paso más. Pero con tiempo. Las oportunidades van a estar ahí. Me gusta este grupo, me gusta esta institución. Estoy cómodo, son muchas buenas vibras aquí. Hay mucho respeto. Es un vestuario muy cercano. No sé qué pasará, pero si sigo aquí estaré feliz.”

Hábleme un poco de Will Hardy, no parece un rookie en el banquillo pese a que lo es...

“Yo llevo mucho tiempo jugando al baloncesto. Lo he hecho en FIBA, en México en Argentina, G League, NBA... Will Hardy es un top tres para mi en cuanto a entrenadores. Transmite muy buena honda, creo que tiene un gran impacto con los jugadores, con el equipo. También por cómo maneja todas las cosas, los entrenamientos, los viajes... Es un gran entrenador.”

Cabe recordar que, durante febrero del año en curso, Omar Quintero, el entrenador de la Selección Mexicana de Básquetbol, afirmó en rueda de prensa que la posibilidad de convocar a Juan Toscano para la FIBA 2023, está abierta.

“Está abierto para todos los jugadores. Aquí todos han sido bienvenidos, todos han jugado. En esa posición hemos tenido a tres mexicoamericanos, Daniel Amigo, Joshua Ibarra y Juan Toscano, entonces, aquí es lo mejor para México, llevar al mejor equipo. Ya en su momento vamos a decir quiénes son los que van a ir, qué es lo que mejor nos hace, qué posiciones necesitamos más”