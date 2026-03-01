Toros Laguna vence a Halcones y toma la cima del Cibacopa 2026
Los laguneros se impusieron 100-95 como visitante a Halcones de Obregón y con su sexta victoria de la temporada asumió el liderato del CIBACOPA 2026
Los Toros Laguna salieron con victoria de la Arena Itson tras imponerse 100-95 a los Halcones de Obregón, resultado que les permitió colocarse en la cima de la temporada 2026 del CIBACOPA con marca de 6-2.
El encuentro comenzó con dominio alternado. Aunque Halcones cerró el primer cuarto con ventaja de 25-20, el conjunto lagunero mantuvo el orden en su planteamiento y trabajó la remontada durante el segundo periodo. Con ajustes defensivos y mejor circulación de balón, Toros logró darle la vuelta al marcador 36-34 cuando restaban 4:40 en el reloj antes del descanso.
Aun cuando los locales recuperaron momentáneamente la ventaja y se fueron al medio tiempo arriba por 45-44, el equipo visitante mostró mayor consistencia tras el descanso. El tercer cuarto fue determinante: Toros encontró efectividad desde la larga distancia y firmó un parcial de 27-19 que le permitió tomar el control del juego 71-64.
En el último periodo, el cuadro lagunero no bajó el ritmo. Su ofensiva amplió la diferencia hasta 17 puntos (85-68), lo que marcó el rumbo definitivo del encuentro. Aunque Halcones intentó reaccionar en la recta final y logró acercarse 94-91 con poco más de un minuto por jugar, Toros manejó los tiempos y aseguró el triunfo desde la línea de tiros libres.
Jordan Glynn encabezó la ofensiva con 28 puntos, seguido por Deane James con 21 y Austin Wrighten con 16 unidades. Además, la conducción del equipo permitió mantener el equilibrio en momentos clave, especialmente en el tercer cuarto, cuando se construyó la ventaja que a la postre resultó definitiva.
Con esta victoria, Toros no solo sumó su sexto triunfo de la campaña, sino que tomó el liderato de la competencia tras ocho jornadas disputadas, consolidando su paso en el arranque del torneo.
Luego de su gira por Sonora, el equipo lagunero regresará a casa para recibir a los Zonkeys de Tijuana en su siguiente compromiso. Por su parte, Halcones viajará a la capital del país para enfrentar a los Ángeles de la Ciudad de México en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.