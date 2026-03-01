Toros Laguna vence a Halcones y toma la cima del Cibacopa 2026

Los Toros Laguna salieron con victoria de la Arena Itson tras imponerse 100-95 a los Halcones de Obregón, resultado que les permitió colocarse en la cima de la temporada 2026 del CIBACOPA con marca de 6-2.

El encuentro comenzó con dominio alternado. Aunque Halcones cerró el primer cuarto con ventaja de 25-20, el conjunto lagunero mantuvo el orden en su planteamiento y trabajó la remontada durante el segundo periodo. Con ajustes defensivos y mejor circulación de balón, Toros logró darle la vuelta al marcador 36-34 cuando restaban 4:40 en el reloj antes del descanso.

Aun cuando los locales recuperaron momentáneamente la ventaja y se fueron al medio tiempo arriba por 45-44, el equipo visitante mostró mayor consistencia tras el descanso. El tercer cuarto fue determinante: Toros encontró efectividad desde la larga distancia y firmó un parcial de 27-19 que le permitió tomar el control del juego 71-64.