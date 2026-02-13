Torreón abre la temporada 2026 de Cibacopa con el debut de Toros Laguna
La Laguna será sede del juego inaugural del Cibacopa 2026 con el debut de Toros Laguna; la campaña contempla 220 partidos y un nuevo formato competitivo
TRREÓN, COAH.- Este 14 de febrero inicia la temporada 2026 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico, que en su vigésima sexta edición presenta un calendario ampliado, la incorporación de una nueva franquicia —Toros Laguna, de Torreón— y un formato adicional de competencia que extenderá la actividad hasta julio.
La campaña se disputará bajo el nombre de Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa presentada por Caliente.mx, con la participación de 11 equipos provenientes de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.
El juego inaugural se celebrará en Torreón, donde Toros Laguna hará su debut oficial al recibir a Venados de Mazatlán, marcando el arranque de una temporada que apunta a consolidar el crecimiento del circuito en el país.
CALENDARIO AMPLIADO Y TORNEO ALTERNO
Además del rol regular, este año se incorpora la CibaCup, un torneo alterno que dividirá a los equipos en dos grupos y se disputará de manera paralela durante la primera mitad de la temporada, incrementando la actividad competitiva.
En total, la campaña 2026 contempla 220 encuentros entre temporada regular y CibaCup, uno de los calendarios más extensos del baloncesto profesional en México.
El campeón vigente, Astros de Jalisco, iniciará la defensa del título en un torneo que mantendrá actividad constante hasta el 21 de mayo, fecha en la que arrancarán los playoffs con ocho equipos clasificados. La Serie Final está programada para iniciar el 20 de julio.
PROYECCIÓN NACIONAL Y BENEFICIOS PARA LA AFICIÓN
Para Caliente.mx, patrocinador de la temporada, la alianza representa un impulso al desarrollo de uno de los circuitos con mayor crecimiento en el País, con presencia en múltiples ciudades y más de cinco meses continuos de actividad deportiva.
Los aficionados podrán seguir todos los partidos de basquetbol a través de la plataforma del patrocinador, además de participar en dinámicas para ganar boletos y experiencias exclusivas mediante las redes sociales de la liga y de la marca.
La temporada 2026 arranca así con una nueva plaza en Torreón, mayor número de partidos y un formato que amplía el ritmo de competencia del baloncesto profesional en México.