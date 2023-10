Bears vs Chargers: Los Ángeles busca aprovechar que Chicago está ‘sin QB’ para sacar el triunfo

Brandon Staley es uno de los coaches cuyo trabajo está en la cuerda floja. Perdió un partido de postemporada con ventaja de 27 puntos, es un “gurú defensivo” con la defensa más cara de la liga y es 31 en yardas permitidas, 25 en puntos recibidos y 31 en yardas permitidas por jugada.

Y lo más importante, un récord de 2-4 para un equipo que está armado para contender por su división. Los Cargadores necesitan la victoria en casa este Domingo Por La Noche si quieren mantener la esperanza de playoffs viva.

Ofensivamente no han estado del todo mal. Son ocho en yardas por jugada ofensiva, 11 en puntos por partido y uno de los equipos que más aprovechan sus oportunidades en zona roja. Pero el talento generacional llamado Justin Herbert ha dejado dudas en los momentos finales de partidos apretados.

Es el mariscal de campo activo con más derrotas del 2020 a la fecha y aunque tiene 14 regresos para ganar el partido en el 4to cuarto, solo 2 son contra equipos de calibre de playoffs.

Afortunadamente para los de Los Ángeles, este domingo reciben a un equipo lejos de postemporada. No me mal interpreten, la victoria de la semana pasada de Chicago comandados por Tyson Bagent es una buena historia. Pero la victoria fue en casa contra un equipo de Josh McDaniels. Además, El Bagent 007 es novato no seleccionado en el draft que jugó en una universidad de División II.