México tiene una cita con la historia en el Clásico Mundial

MIAMI.- Llegó la hora. No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla; y el momento de que la Selección Mexicana de Béisbol enfrente a la de Japón por el pase a la final del V Clásico Mundial, está aquí.

La novena azteca tendrá el juego más importante de su historia, en el loanDepot park, de Miami, Florida, pues, por primera vez, consiguió un pase a semifinales en la máxima justa internacional.

Será Patrick Sandoval de Angels de Anaheim, quien suba a la loma por parte de México para recibir a la ofensiva asiática; en tanto, los japoneses tendrán como abridor al joven que se ha convertido en la sensación de su equipo, Roki Sasaki, de 21 años.

¿Cómo llegan ambas escuadras al encuentro?

México dejó en cuartos de final a uno de los favoritos: Puerto Rico.

El pasado viernes, el tricolor protagonizó un partido de ensueño, con una remontada impresionante y los ánimos por el cielo, con el que se ganó a pulso su pase a semifinales, al vencer a los puertorriqueños con un marcador de 5-4.

Y, aunque al igual que Japón pasó como líder de grupo, el rival que deberá enfrentar este lunes, es el único equipo que llega a esta instancia con el paso perfecto, es decir, sin perder ninguno de sus enfrentamientos.