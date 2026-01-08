Brandon Moreno encabezará el UFC México ante Asu Almabayev en la Arena CDMX

El mexicano Brandon Moreno volverá a encabezar una función de la UFC en territorio nacional cuando se mida ante Asu Almabayev, en el combate estelar del UFC México, evento programado para el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México. La pelea se disputará en la división de peso mosca y marcará uno de los regresos más esperados para la afición mexicana a una cartelera numerada fuera de Estados Unidos. Moreno, excampeón mundial de las 125 libras y uno de los peleadores más representativos de las artes marciales mixtas en México, volverá a presentarse ante su gente tras varios combates disputados en el extranjero. TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026 El tijuanense buscará una victoria clave dentro de una división altamente competitiva, mientras que Almabayev llega con la intención de consolidarse como contendiente al título y silenciar a la Arena Ciudad de México en una de las peleas más exigentes de su carrera dentro del octágono.

El enfrentamiento entre Moreno y Almabayev será el plato fuerte de una función que la UFC planea como uno de sus eventos internacionales más importantes del primer trimestre del año, con una cartelera que combinará talento local e internacional y que apunta a registrar una de las mejores entradas en la historia reciente de la empresa en el país. La sede volverá a ser la Arena Ciudad de México, recinto habitual para los grandes eventos de MMA y que ya ha sido testigo de noches históricas para el público mexicano. En cuanto a los boletos, los precios oficiales para el UFC México oscilan entre 2 mil ocho y 14 mil 750 pesos, dependiendo de la zona dentro del inmueble. Las localidades más cercanas al octágono corresponden a las secciones de primera fila, con un costo de 14 mil 750 pesos, mientras que las zonas intermedias como Ring Side, Platino o Platea Oro presentan precios que van desde los 5 mil 600 hasta los 8 mil 650 pesos. Las entradas más accesibles parten desde poco más de los dos mil pesos, lo que permite distintas opciones para los aficionados.