Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026
La Máquina dejará Ciudad Universitaria y volverá a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes; su primer partido como local será el martes 13 ante Atlas
Cruz Azul dejará el Estadio Olímpico Universitario para el torneo Clausura 2026 y volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble al que regresa tras varios torneos fuera y que marcará un nuevo capítulo en su reconfiguración de sede dentro de la Ciudad de México.
La decisión responde a ajustes logísticos y de planeación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, además de la búsqueda de una localía más estable para el club.
Durante los torneos recientes, La Máquina disputó sus partidos como local en Ciudad Universitaria, mientras el Estadio Azteca permanecía en proceso de remodelación de cara al Mundial.
Sin embargo, para el Clausura 2026, la directiva optó por regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, recinto históricamente ligado al club y que fue su casa durante más de dos décadas, antes de su salida en 2018.
El primer partido de Cruz Azul como local en su “nueva vieja” casa será el próximo martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas, en un duelo que marcará oficialmente el reestreno del equipo celeste en el estadio de la colonia Noche Buena dentro de la actividad de la Liga MX.
Ese encuentro significará el regreso formal del conjunto cementero a un escenario emblemático para su afición en la capital del país.
El Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Estadio Azul, fue sede de múltiples títulos, finales y momentos históricos de Cruz Azul, por lo que su reapertura como casa celeste genera expectativa entre los seguidores del club, que volverán a identificarse con un inmueble que durante años fue sinónimo del equipo.
Este movimiento se da en un contexto de transición para Cruz Azul, que continúa evaluando opciones de localía a mediano y largo plazo, mientras se definen los tiempos y condiciones para el regreso al Estadio Azteca.
Por ahora, el Clausura 2026 marcará el retorno de La Máquina a un estadio familiar, con el objetivo de reforzar su identidad y estabilidad deportiva en un torneo clave previo al Mundial.