Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

Cruz Azul dejará el Estadio Olímpico Universitario para el torneo Clausura 2026 y volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble al que regresa tras varios torneos fuera y que marcará un nuevo capítulo en su reconfiguración de sede dentro de la Ciudad de México.

La decisión responde a ajustes logísticos y de planeación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, además de la búsqueda de una localía más estable para el club.

Durante los torneos recientes, La Máquina disputó sus partidos como local en Ciudad Universitaria, mientras el Estadio Azteca permanecía en proceso de remodelación de cara al Mundial.

Sin embargo, para el Clausura 2026, la directiva optó por regresar al Estadio Ciudad de los Deportes, recinto históricamente ligado al club y que fue su casa durante más de dos décadas, antes de su salida en 2018.

El primer partido de Cruz Azul como local en su “nueva vieja” casa será el próximo martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas, en un duelo que marcará oficialmente el reestreno del equipo celeste en el estadio de la colonia Noche Buena dentro de la actividad de la Liga MX.