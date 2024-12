‘Canelo me vetó, pero Televisa me apoyó’: Faitelson compara su paso por ESPN y TUDN

Faitelson recordó con claridad una de las situaciones más complicadas: la polémica por la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Avni Yildirim, que él calificó como un “fraude” . Según Faitelson , al día siguiente de sus declaraciones, la cadena le comunicó que no podría participar en ciertos programas, dejándole claro que no debía emitir comentarios de esa índole.

“En ESPN había tenido temas complicados por cosas que yo decía, me acuerdo una pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs Avni Yildirim donde dije que esa pelea fue un fraude, al día siguiente me llamaron para decirme que ya no vas a trabajar en ‘tales’ programas, no te castigaban totalmente pero sí te mandaban un mensaje para que supieras que no puedes decir ciertas cosas”, comentó Faitelson.

En contraste, Faitelson destacó el apoyo que ha recibido en Televisa, especialmente cuando ‘Canelo’ Álvarez lo vetó de sus peleas. A pesar de los posibles acuerdos comerciales entre la televisora y el boxeador, Faitelson aseguró que Televisa le permitió continuar con su trabajo sin restricciones.

Recordó un incidente en el que la cadena rentó una sala de juntas frente a la arena para que pudiera transmitir una pelea del ‘Canelo’ después de que no le fuera otorgada la acreditación.