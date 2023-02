MÉXICO.- No todo lo que brilla es oro, y aunque el chileno Carlos Reinoso es una de las máximas leyendas del futbol mexicano y de uno de los equipos más grandes del país como el América, el ex futbolista sufrió la adicción a las drogas, en particular de la cocaína y estuvo cerca de perderlo todo.

Durante una charla en el programa “SagaFut” con el “Burro” Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, el “Maestro”, Carlos Reinoso confesó meterse “20 pases de cocaína diarios” en el peor momento de su adicción.

Quien ganó dos títulos de Liga, uno de Copa MX, un Campeón de Campeones, una Copa Interamericana y una Copa de Campeones Concacaf con el América asegura que su victoria más importante se dio fuera de la cancha gracias a su acercamiento con Dios y la compañía de sus hijos.

“El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante”, declaró el octavo máximo goleador en la historia de las Águilas.