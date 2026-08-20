Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
    La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Pollo Feliz presentó la quinta edición de su carrera familiar, que contempla distancias de 1K, 3K y 5K, además de más de 20 mil pesos en premios y regalos

La quinta edición de la Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” de Pollo Feliz ya tiene fecha y ruta definida. El evento se realizará el próximo domingo 4 de octubre de 2026, a las 8:00 de la mañana, en la Ruta Recreativa de Saltillo, con salida y meta en el cruce de avenida Universidad y bulevar Venustiano Carranza.

Durante la presentación en rueda de prensa, la organización encabezada por Alexia Gill y Luis Palafox, destacó que la carrera busca reunir a niños, jóvenes, adultos mayores y también mascotas, con distintas categorías y distancias para que las familias puedan participar.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/vuelve-la-magia-ronaldinho-ficha-con-el-ravenna-a-los-46-anos-FP22961114

La convocatoria contempla un 5K General Varonil y Femenil, además de una categoría de 5K para personas de 60 años y más, también en ambas ramas. Para los menores habrá un 3K Infantil, dirigido a participantes de 5 a 12 años, y un 1K Infantil para menores de cinco años.

$!La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa.
La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La organización informó que en ediciones anteriores han participado entre 200 y 300 personas, mientras que para esta quinta edición esperan alcanzar una cifra de 500 corredores.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la presentación fue el diseño de la nueva playera oficial. A diferencia de los colores institucionales de Pollo Feliz, el comité decidió utilizar una propuesta más colorida, con una base azul y figuras abstractas en tonos amarillo, rosa, rojo, verde y naranja.

$!La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa.
La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa. FOTO: CORTESÍA

El diseño incorpora también la imagen del tradicional pollo de la marca y elementos relacionados con la carrera. La intención, explicaron los organizadores, fue crear una playera que pudiera utilizarse no solamente durante el evento, sino también para correr, acudir al gimnasio o realizar otras actividades deportivas.

El kit tendrá un costo de 400 pesos e incluye playera, kit de recuperación, medalla, calcetas de edición especial, número, chip, hidratación en ruta y acceso a una rifa. Además, habrá la posibilidad de adquirir un paliacate para mascotas por 50 pesos adicionales.

$!La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa.
La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Las premiaciones contemplan estímulos económicos. En los 5K General y 60+ se entregarán mil 500 pesos al primer lugar, mil al segundo y 500 al tercero, mientras que en el 3K Infantil los premios serán de 800, 500 y 200 pesos, respectivamente. En el 1K Infantil habrá vales para los primeros tres lugares.

A esto se sumarán más de 20 mil pesos en premios y regalos mediante sorteos entre los participantes.

$!La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa.
La Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” se celebrará el 4 de octubre con un kit de 400 pesos que incluye playera, medalla, calcetas especiales, chip, hidratación y acceso a una rifa. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 3 de octubre, fecha en la que también se realizará la entrega de kits en una sucursal de Pollo Feliz. El registro puede hacerse a través de Boletopolis o en las 18 sucursales participantes: 14 en Saltillo, tres en Ramos Arizpe y una en Arteaga.

Con esta quinta edición, Pollo Feliz busca mantener una actividad que combina ejercicio, convivencia familiar y participación de la comunidad, con una carrera diseñada para distintos niveles y edades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Derecho de los autores

Derecho de los autores
true

Una aprehensión que sacude al Clan de Andy López Beltrán
Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación.

Afirma Sheinbaum que detención de Fausto Corrales es ‘relevante’ y ayudará a resolver el caso de ‘El Mayo’ Zambada
La audiencia de presentación del acusado se llevó a cabo ante autoridades de la Corte Federal en Texas.

Se entrega y sale bajo fianza de 1 mdd hermano de ‘Señor de los Buques’ en Texas
El monzón mexicano y la onda tropical 29 favorecerán lluvias fuertes a intensas, mientras persistirán temperaturas superiores a 45 grados en algunas zonas.

Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y calor extremo este jueves 20 de agosto
Los pagos pendientes de Becas Bienestar se dispersarán gradualmente del 24 al 28 de agosto en tarjetas del Banco del Bienestar recién entregadas.

Becas Bienestar: estos estudiantes recibirán pagos pendientes del 24 al 28 de agosto
Vanessa Huppenkothen alertó durante una transmisión en vivo sobre una camioneta que aparentemente intentó cerrarle el paso en Tlalpan; después confirmó estar a salvo.

Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por montachoques: “Si me matan, ya sabemos que fue este cabr...”
Ronaldinho fue recibido en Italia antes de ser presentado ante los aficionados del Ravenna, club de la Serie C.

¡Vuelve la magia! Ronaldinho ficha con el Ravenna a los 46 años