Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit

La quinta edición de la Carrera Feliz “Camina, Trota o Corre” de Pollo Feliz ya tiene fecha y ruta definida. El evento se realizará el próximo domingo 4 de octubre de 2026, a las 8:00 de la mañana, en la Ruta Recreativa de Saltillo, con salida y meta en el cruce de avenida Universidad y bulevar Venustiano Carranza. Durante la presentación en rueda de prensa, la organización encabezada por Alexia Gill y Luis Palafox, destacó que la carrera busca reunir a niños, jóvenes, adultos mayores y también mascotas, con distintas categorías y distancias para que las familias puedan participar.

La convocatoria contempla un 5K General Varonil y Femenil, además de una categoría de 5K para personas de 60 años y más, también en ambas ramas. Para los menores habrá un 3K Infantil, dirigido a participantes de 5 a 12 años, y un 1K Infantil para menores de cinco años.

La organización informó que en ediciones anteriores han participado entre 200 y 300 personas, mientras que para esta quinta edición esperan alcanzar una cifra de 500 corredores. Uno de los elementos que más llamó la atención durante la presentación fue el diseño de la nueva playera oficial. A diferencia de los colores institucionales de Pollo Feliz, el comité decidió utilizar una propuesta más colorida, con una base azul y figuras abstractas en tonos amarillo, rosa, rojo, verde y naranja.

El diseño incorpora también la imagen del tradicional pollo de la marca y elementos relacionados con la carrera. La intención, explicaron los organizadores, fue crear una playera que pudiera utilizarse no solamente durante el evento, sino también para correr, acudir al gimnasio o realizar otras actividades deportivas. El kit tendrá un costo de 400 pesos e incluye playera, kit de recuperación, medalla, calcetas de edición especial, número, chip, hidratación en ruta y acceso a una rifa. Además, habrá la posibilidad de adquirir un paliacate para mascotas por 50 pesos adicionales.

Las premiaciones contemplan estímulos económicos. En los 5K General y 60+ se entregarán mil 500 pesos al primer lugar, mil al segundo y 500 al tercero, mientras que en el 3K Infantil los premios serán de 800, 500 y 200 pesos, respectivamente. En el 1K Infantil habrá vales para los primeros tres lugares. A esto se sumarán más de 20 mil pesos en premios y regalos mediante sorteos entre los participantes.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 3 de octubre, fecha en la que también se realizará la entrega de kits en una sucursal de Pollo Feliz. El registro puede hacerse a través de Boletopolis o en las 18 sucursales participantes: 14 en Saltillo, tres en Ramos Arizpe y una en Arteaga. Con esta quinta edición, Pollo Feliz busca mantener una actividad que combina ejercicio, convivencia familiar y participación de la comunidad, con una carrera diseñada para distintos niveles y edades.

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