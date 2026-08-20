¡Vuelve la magia! Ronaldinho ficha con el Ravenna a los 46 años

Ronaldinho volverá a vestirse de corto. El astro brasileño, de 46 años, fichó con el Ravenna FC, equipo de la Serie C, tercera categoría del futbol italiano. El acuerdo contempla su registro como jugador y que dispute al menos un partido oficial, más de una década después de su última aparición a nivel de clubes. El campeón del mundo aterrizó este jueves en Italia para participar en la presentación del plantel ante unos seis mil aficionados. Su llegada forma parte del proyecto encabezado por Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, quien pretende dar proyección internacional a la institución.

La operación rebasa el terreno deportivo. Ronaldinho también se integrará como accionista y será figura de las campañas comerciales. Sin embargo, la directiva sostiene que no se trata solamente de mercadotecnia: el brasileño entrará al campo en un encuentro de la Serie C e intentará marcar el último gol oficial de su extraordinaria carrera. ¿Cuándo debutará Ronaldinho con el Ravenna? La fecha de su reaparición aún no ha sido confirmada. Ravenna iniciará el campeonato el lunes 24 de agosto como visitante frente a Reggiana, en el Mapei Stadium, pero el exjugador del Barcelona y AC Milan no estaría contemplado para ese compromiso. El plan apunta a que actúe posteriormente como local, ante la afición giallorossa.

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Ronaldinho no disputa un partido profesional de clubes desde 2015, cuando militó brevemente con Fluminense, aunque formalizó su retiro en 2018. El ganador del Balón de Oro 2005 construyó una carrera histórica: conquistó el Mundial de Corea-Japón 2002 con Brasil, ganó la Champions League con Barcelona y también defendió a PSG, Milan, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro y Querétaro. Ahora, el eterno número 10 abre un capítulo inesperado en Italia. Ravenna obtiene una figura capaz de colocar al modesto club en el escaparate mundial, mientras Ronaldinho persigue un cierre simbólico: despedirse del futbol competitivo con su sonrisa intacta y, si la magia responde, con un último gol.