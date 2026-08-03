Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3

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    Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
    La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos. FOTO: ESPECIAL

La ciclista mexicana Romina Hinojosa registró su mejor resultado en el Tour de Francia Femenil 2026 al finalizar la tercera etapa en el lugar 85

La mexicana Romina Hinojosa Cruz dio un paso adelante en la tercera etapa del Tour de Francia Femenil 2026 al registrar hasta ahora su mejor desempeño dentro de la competencia. La ciclista del equipo Lotto concluyó la jornada montañosa en la posición 85, en un recorrido que representó el primer gran examen en ascenso para el pelotón.

Después de dos etapas iniciales en las que tuvo dificultades para mantenerse cerca de los grupos principales, Hinojosa mostró una mejor adaptación al terreno de montaña y logró completar los 156.5 kilómetros con un desempeño más sólido. La mexicana cruzó la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos, a 20 minutos y 19 segundos de la ganadora de la etapa.

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Aunque el resultado le permitió mejorar sensaciones en la carretera, no fue suficiente para avanzar posiciones en la clasificación general. Tras los abandonos registrados durante la jornada, Hinojosa aparece en el lugar 138, el último puesto entre las corredoras que continúan en competencia.

La tercera etapa marcó un cambio importante en el desarrollo de la carrera. El recorrido incluyó un puerto de primera categoría y otro de segunda, condiciones que favorecieron los ataques a larga distancia.

La gran protagonista del día fue la noruega Sigrid Haugset, quien apostó por una escapada en solitario que terminó siendo decisiva. La corredora logró resistir el intento de persecución del grupo de favoritas y llegó a la meta con un registro de 4 horas, 5 minutos y 59 segundos.

Su victoria no solo le permitió quedarse con el triunfo parcial, sino también convertirse en la nueva líder de la clasificación general. Haugset pasó del puesto 46 al primer lugar de la carrera y ahora portará el maillot amarillo. La noruega cuenta con una ventaja de 2 minutos y 2 segundos sobre su más cercana perseguidora, Kim Le Court Pienaar.

Mientras las aspirantes al título comienzan a medir fuerzas antes de las etapas más exigentes de la ronda francesa, Romina Hinojosa continúa acumulando experiencia en una de las pruebas más importantes del calendario internacional. La mexicana registra un tiempo acumulado de 12 horas, 17 minutos y 29 segundos, ubicándose a poco menos de una hora de la nueva líder.

La competencia seguirá este martes con la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon. El trazado será prácticamente plano, sin ascensos puntuables, por lo que se espera una jornada favorable para las especialistas en esta modalidad y una nueva oportunidad para que las corredoras busquen recortar diferencias en la clasificación general.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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