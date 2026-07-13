Cruz Roja de Piedras Negras reporta alza del 40% en servicios de emergencia

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Piedras Negras
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    Cruz Roja de Piedras Negras reporta alza del 40% en servicios de emergencia
    Los golpes de calor figuran entre las principales causas de atención durante la temporada. ARCHIVO

La Cruz Roja de Piedras Negras reportó un aumento del 40 por ciento en los servicios de emergencia durante junio, impulsado por accidentes y golpes de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La delegación local de la Cruz Roja Mexicana reportó un incremento del 40 por ciento en los servicios de emergencia durante junio, en comparación con el mismo mes del año pasado, informó su administradora, Jessica González Díaz.

De acuerdo con la funcionaria, en lo que va del año se han atendido alrededor de 464 emergencias, reflejo de una mayor demanda de auxilio por parte de la población, tanto a través de llamadas al sistema 911 como directamente en la base de la institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/salud-coahuila-descarta-brote-gastrointestinal-en-piedras-negras-HC22139284

Entre las principales atenciones destacan los casos de personas enfermas, accidentes automovilísticos y situaciones relacionadas con golpes de calor, aunque diariamente los paramédicos enfrentan una amplia variedad de incidentes.

González Díaz señaló que las altas temperaturas registradas en la región han sido un factor determinante en el aumento de servicios vinculados al calor, además de las emergencias habituales.

La administradora estimó que la demanda se mantendrá elevada durante julio y, probablemente, en los meses siguientes, debido a las condiciones climáticas y al comportamiento recurrente de las emergencias en la ciudad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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