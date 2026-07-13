Cruz Roja de Piedras Negras reporta alza del 40% en servicios de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La delegación local de la Cruz Roja Mexicana reportó un incremento del 40 por ciento en los servicios de emergencia durante junio, en comparación con el mismo mes del año pasado, informó su administradora, Jessica González Díaz.

De acuerdo con la funcionaria, en lo que va del año se han atendido alrededor de 464 emergencias, reflejo de una mayor demanda de auxilio por parte de la población, tanto a través de llamadas al sistema 911 como directamente en la base de la institución.