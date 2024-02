César Ramos tampoco pitará en la Jornada 7; sigue suspendido tras el América vs Rayados

CIUDAD DE MÉXICO.- El árbitro central de la Liga MX, César Ramos, no estará presente en la Jornada 7 del Clausura 2024 por segunda semana consecutiva. Tampoco está programado para aparecer sobre la cancha o en el VAR. Lo anterior, después de una suspensión por no haber marcado un penal en el duelo entre América y Rayados de la Jornada 5.

Después de la polémica decisión, en la que el juez no proclamó el tiro de los once pasos a favor del América luego de una falta realizada sobre el chileno Diego Valdez, la Comisión de Arbitraje no volvió a calendarizarlo, al menos en las dos fechas siguientes.

