BERLÍN.- En la escudería Mercedes de Fórmula Uno descartan que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sea el reemplazo del histórico Lewis Hamilton, ya que esperan alargar la relación con el británico hasta por 10 años más.

“Es una gran mentira. Nunca he llamado a Sergio, es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, aseguró el director ejecutivo de la escudería Mercedes, Toto Wolff, en entrevista con Motorsport.com.

Publicidad

En las últimas semanas habían surgido las versiones sobre que el piloto mexicano estaba considerado para tomar el lugar de Lewis Hamilton ante una posible salida del británico. Rumores que fueron desmentidas por Wolff, además que agregó se tiene una excelente relación con su actual piloto.