Chucky no está a la altura de Kvaratskhelia y Osimhen: ESPN

LOZANO Y SUS POLÉMICAS FRASES FUERA DEL CAMPO

En 2021, Lozano mencionó, tras un juego entre México y Canadá, que tenía la meta de ir a un club más importante que el Napoli, por lo que los aficionados no tomaron de la mejor forma dichas declaraciones del mexicano.

“La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos. He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso”, mencionó Lozano.

SUS CRUCES CON EL PRESIDENTE DEL NAPOLI

Aurelio Di Laurentiis es la máxima figura del Napoli. El presidente del club italiano es un personaje que está muy en contacto con sus jugadores y con Lozano no fue la excepción, esto luego que el mexicano fuera el segundo fichaje más caro en la historia del club.

Sin embargo, este mercado de transferencias la comunicación incrementó y en la pretemporada se les vio charlar en varias ocasiones, mismas en las que se presume, de acuerdo con medios italianos, hablaron sobre su participación en el equipo.

“No creo que (Hirving Lozano) sea un hombre estúpido, cuando llegue el momento de conocer a su nuevo técnico y estar en la concentración entenderá que probablemente lo mejor es prolongar su contrato”, dijo De Laurentiis a ESPN en julio pasado.

SU VALOR EN EL MERCADO

Lozano tiene un valor de mercado de 25 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, mientras que el georgiano aumentó su precio tres veces más que el mexicano con 85 millones de euros y el delantero nigeriano tiene un costo de hasta 125 millones de euros de acuerdo con el portal especializado en valores de jugadores.

Si bien Lozano alcanzó los 45 millones de euros en valor, no está ni cerca de lo que Kvaratskhelia y Osimhen valen para el Napoli y la Serie A.