Coahuila asegura cinco plazas rumbo a la Olimpiada Nacional de Ajedrez 2025

Con una sólida actuación en el Macro Regional A de Ajedrez, realizado del 3 al 6 de abril en Ciudad Juárez, la delegación coahuilense logró clasificar a cinco ajedrecistas a la fase final de la Olimpiada Nacional 2025, que se llevará a cabo del 17 al 23 de junio en el estado de Puebla.

El evento en Ciudad Juárez reunió a representantes de distintos estados del norte del país, siendo una de las etapas decisivas del calendario nacional. Durante cuatro días de competencia, los tableros de juego fueron el escenario donde cada jugadora y jugador buscó asegurar su lugar en la etapa final, y Coahuila logró consolidarse como uno de los estados con mejores resultados.

Los cinco clasificados coahuilenses destacaron en las categorías Sub 16 y Sub 20, tanto en la rama femenil como varonil. En la categoría Sub 20 Varonil, Abelardo Juárez García obtuvo su pase tras una competencia reñida. Por su parte, en la Sub 20 Femenil, Sara Johanna Ramírez Sarapura logró también avanzar, mostrando solidez y concentración a lo largo del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Leo Beenhakker a los 82 años, icónico exdirector técnico del América

En la Sub 16 Varonil, Coahuila consiguió dos plazas gracias al desempeño de Carlos Alfredo Noriega Castañeda y Rodrigo Borjón Garza, quienes respondieron con buen juego en partidas clave. Finalmente, en la Sub 16 Femenil, Andrea Elizabeth García del Río selló su clasificación tras varios encuentros bien disputados.

Además de las y los clasificados, la delegación coahuilense estuvo conformada por un grupo comprometido de ajedrecistas que también participaron en el certamen. Aunque no lograron avanzar a la etapa nacional, se destacó su entrega y preparación. La participación del grupo completo contribuyó al fortalecimiento del equipo estatal y se espera que varios de ellos continúen en desarrollo para futuras ediciones.

El equipo de Coahuila estuvo acompañado por los entrenadores Everardo Ramírez Cantú y Omar Zorrilla Lavallade, quienes guiaron la preparación técnica de las y los participantes. El delegado estatal fue Eduardo Aguilar Monterrosas, y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) estuvo representado por Erick Alberto López Hernández, jefe de grupo.

La lista completa de la delegación incluyó, además de los clasificados, a Téllez López, Alejandro; Lozano Quiróz, Regina; Treviño González, Alejandro; Pérez Colunga, Dylan Rogelio; Villarreal del Bosque, Larissa; y Rosales Guevara, Isabel. Todos ellos compitieron en sus respectivas categorías representando al estado.

Con el pase asegurado de cinco jugadoras y jugadores, Coahuila se prepara ahora para la Olimpiada Nacional en Puebla. El objetivo será mantener el ritmo competitivo y buscar una actuación que deje huella en la escena nacional del ajedrez.