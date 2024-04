La Copa Gobernador se queda en Coahuila: Acereros vence en duelo de pitcheo a Tecolotes

Se dio la hora de que los Tecos batearan y su jugador estrella, Cade Gott a era el iniciador, desafortunadamente su nombre no peso mucho que rápidamente recibió el out, al igual que sus compañeros Ali Castillo y Freddy Galvis .

Empezaba la cuarta entrada y el equipo de Monclova seguía igual, aunque logró llegar a segunda base, pero los Tecos se cansaban de esto, y a pesar de casi tener casa llena, no pudiendo adelantarse en el marcador, aunque estuvieron muy cerca con Castillo.

Se cumplía una hora de partido e iniciaba la quinta entrada de la gran final, con un doble play, Dos Laredos sacaban de la jugada a los Acereros y los dejaban en ceros nuevamente, aunque tuvieron al jugador Corredor en segunda base.

Danry Vásquez se colocaba en primera base después de una corrida impresionante que tuvo que dar para llegar, Tecolotes logró tener casa llena, desafortunadamente recibió el tercer out y su oportunidad de anotar se acabó.

En lo que se preparaban los jugadores aparecía la ya conocida, Porra Verde, o también llamadas, las saraperitas para animar a la gente, pues el juego dejaba mucho que desear hasta el momento, y ellas lo lograron con su gran carisma.

En la sexta entrada, en un intento por robarse la segunda base, Alonzo Harris recibía en primer out para los Tecos, para después, Cade, tuviera también un out, finalmente Ali obtenía el tercer out.

Aunque los Saraperos no estaban presentes en este partido, hubo algo de ellos que se hizo presente, y fue la música de su himno que se puso a las nueve de la noche para seguir con la fiesta de la final.

Séptima entrada y las cosas seguían igual, y llegaba la octava, donde Chris Carter se aventaba un Home Run y lograba marcar la primera carrera que adelantaba a los Acereros al final terminaría recibiendo los tres outs, y ahora le tocaría la oportunidad a los Tecos que la desaprovecharían.

En la recta final, la última entrada de lo que fue un partido un poco apático, pero un buen final, puede cambiar toda la percepción del partido.

Fue la última oportunidad para los Tecos de poder ser campeón, ya que Acereros había dejado la puerta abierta, pero los jugadores monclovenses no dejarían ir el trofeo de sus manos tan fácil, y lograron que los Tecos ni siquiera pudieran avanzar a segunda base y encajarles los tres outs.

Y de esta manera finalizaba una edición más de la Copa Gobernador, con los Acereros de Monclova levantando el trofeo tras ganar 1-0 y proclamándose campeones, obteniendo así su quinto trofeo de este torneo amistoso.