“Yo andaba una vez también corriendo en el Parque Las Maravillas y me sucedió que un chico me quiso agarrar, compartiéndolo con mis amigas y determinando que vamos a juntarnos para no andar solas”, afirmaron en entrevista para VANGUARDIA MX y EXTREMO MX, donde también agregaron que pese a no contar con redes sociales, en medios como WhatsApp la convocatoria ha alcanzado hasta las 25 personas por ruta.

CON LAS COLLADITAS DE SALTILLO NO HAY LÍDERES, TODAS APORTAN SU GRANITO DE ARENA

Si algo han dejado bien marcado el equipo de Erika y Mireya, es que en este grupo de senderimos no hay un líder, ni quien dé órdenes, solo alguien que las guía y ellas hacen el resto “del trabajo”.

“No hay una persona que diga yo aquí doy las órdenes, no cosas así no este de hecho. Hemos ido a la Marta hemos ido a a rutas importantes de aquí de Saltillo pero siempre con un guía. Vamos nosotras por nuestro lado cuando son rutas sencillas y cortas, pero cuando son demandantes, llevamos un guía.