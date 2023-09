¡Competirá Pato O’Ward en el GP de Abu Dabi! El piloto regiomontano sumará minutos en la F1

El mexicano puede ganar protagonismo con la escudería de Woking, ya que el español Alex Palou anunció que ha decidido quedarse con el equipo Ganassi y no regresar al equipo de Arrow McLaren de la IndyCar.

Pato finalizó en la cuarta posición del campeonato 2023 de la categoría estadounidense, sitio que le dio la oportunidad de sumar los puntos necesarios para alcanzar la ansiada superlicencia otorgada por la FIA y que da la posibilidad de ser elegido para estar en la F1.

“No me sirve de nada tener esa ilusión. Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque, aunque yo esté manejando en un nivel muy muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer”, dijo Pato O’Ward.

Con información de ESPN