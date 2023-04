Confirma Paco Villa, comentarista de Televisa, tiene cáncer en fase avanzada (Video)

Si bien el comunicador no dio detalles de qué tipo de cáncer sufre, mandó un mensaje alentador por medio de sus redes sociales para esclarecer cualquier duda respecto a su aspecto físico, que luce un tanto deteriorado por las más de diez sesiones de quimioterapia que ha recibido en este tiempo.

“Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron hace algunos meses. Me siento muy agradecido con la vida que he tenido y también con este momento. Se los digo para que, si me ven por ahí, sepan que estoy bien y con mucha fe”, publicó en sus perfiles oficiales.

“Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”.

Si bien en el video se claramente afectado físicamente, bajo de peso y algo débil, la actitud del estelar narrador habla de una fuerza interna destacada, incluso al mostrarse agradecido por las muestras de apoyo que ha experimentado durante este proceso.

“Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura”.

“Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor”.

Finalmente, Paco Villa no dejó pasar la oportunidad para mencionar que sigue con las fuerzas para trabajar en lo que más le apasiona.

“Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz. Solo quería platicarles para que si me ven por ahí, ya sea en el trabajo o en la calle, sepan que estoy bien, que estoy sanando con mucha fe y luchando con todo mi ser”, concluyó.