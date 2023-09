Copa Davis: México estará en el Grupo 1 Mundial para el 2024; se definen a los contendientes para el título en noviembre

Ésta fue la despedida de Santi, tenista de 40 años, como parte del equipo de dobles de su país al que ha representado durante dos décadas.

En esta fase del Grupo 2 Mundial de Copa Davis se disputaron 12 series. Los equipos ganadores jugarán los ‘playoffs’ del Grupo 1 Mundial en 2024.

LISTOS LOS OCHO EQUIPOS QUE DISPUTARÁN LA PELEA POR EL TÍTULO DE LA COPA DAVIS EN NOVIEMBRE

Con el triunfo de Gran Bretaña sobre Francia, que completó las plazas de los aspirantes al título, se completaron los ocho equipos que jugarán por la Copa Davis en noviembre.

El cuadro británico rentabilizó la condición de anfitrión y logró su objetivo en Manchester. También Italia, en el Grupo A con sede en Bolonia, consiguió salir airoso y lograr el segundo lugar del cuarteto dominado por el vigente campeón, Canadá.

España y Croacia, locales también en los Grupos C y D, no consiguieron la clasificación y no aspirarán al título.